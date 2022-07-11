Отаман "Московського війська", заступник Верховного Отамана генерал-майор козацьких військ Сергій Капітонов загинув 10 липня на тренуванні з козачої спортивної рубки в підмосковному селищі Північний. Про це повідомило Головне управління СКР у Московській області.

57-річний Капітонов і начальник відділу охорони праці 64-річний Олексій Пєтухов влаштували тренування на шашках біля спортивного майданчика. Пєтухов випадково вдарив отамана шашкою в груди. Від удару той помер на місці.

Під час тренування Пєтухов "производя рубку полимерной бутылки, установленной на деревянной стройке, не заметил приближающегося сзади мужчину и нанес ему казачьей шашкой удар в область груди", йдеться у матеріалах карної справи.

"Козак міг розбивати об голову цеглу, ламати списи грудьми та тримати на собі під вагою майже 100 кілограмів пластину з цвяхів. Отаман ніколи не хворів і був здатний вилікувати головний біль і позбавити необхідності приймати ліки" - йдеться у заяві про смерть Капітонова на сайті козачого братерства.

Сергій Капітонов

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