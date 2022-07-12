Італія надасть Україні безвідсотковий кредит на 200 млн євро через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів.

Повідомляється, що сьогодні Кабінет міністрів прийняв постанову про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до 200 млн євро.

"Кошти будуть спрямовані до держбюджету України на фінансування заробітних плат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Кредит надається на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочки погашення кредиту терміном 7,5 років). Відсотки за використання кредиту не нараховуються", - йдеться в повідомленні.