Завершення війни в Україні: астролог назвала чотири можливі дати [ Редагувати ]
Є чотири можливі дати завершення війни росії проти України. Про це повідомляє астролог Наталія Власенко на своїй сторінці в Instagram.
Найближча з них - грудень-січень поточного року.
Війна в нашій країні також може завершитися восени 2023 року чи навесні-влітку 2024-го.
...І взагалі 2024-2025 - дуже схоже.
Власенко додала, що дата завершення війни в Україні залежить від людей, інших держав та непередбачених обставин.
...Але в будь-якому разі, України такою вже не буде, це буде інша країна, з іншою системою влади, приналежністю до якогось союзу, територіально...
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