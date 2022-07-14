Є чотири можливі дати завершення війни росії проти України. Про це повідомляє астролог Наталія Власенко на своїй сторінці в Instagram.

Найближча з них - грудень-січень поточного року.

Війна в нашій країні також може завершитися восени 2023 року чи навесні-влітку 2024-го.

...І взагалі 2024-2025 - дуже схоже.

Власенко додала, що дата завершення війни в Україні залежить від людей, інших держав та непередбачених обставин.