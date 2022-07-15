Переселенців до роботи у гуманітарному штабі залучають лише за бажанням

24 тисячі внутрішньо переміщених осіб оселились у Черкасах. І це лише за офіційною статистикою гуманітарного центру. Дедалі більше людей - обирає саме Черкащину - для постійного проживання. Охоче долучаються гості міста і до волонтерства. Більше про це - у сюжеті.

Захистить когось точно, тому це така справа благродна.

Юлія згадує з якими думками прийшла до гумцентру. Війна вже двічі змушувала її родину переїжджати - у 2014 році з Луганська до Харкова, а за вісім років з Харкова до Черкас.

Юлія Бахтіна, волонтерка Гуманітарного центру Черкаської міськради:

Нам тоді здавалось на два три тижні, всім так здавалось, виїхали до Харкова, познаходили роботу всі по черзі, думали найгірші часи позаду, коли виявилось ні, ось 22 рік...

Поряд з Юлею вплітає нитки у майбутню кікімору Діана. Вона до Черкас приїхала із Соледару. Жінка каже - волонтерство це ще й можливість знайти нових друзів.

Діана Суворова, волонтерка Гуманітарного центру Черкаської міськради:

Дівчата дуже приємні, доброзичливі, пропонують допомогу і мені особисто, і родині, бо ж залишились зараз як то кажуть без нічого.

З початку повномасштабного вторгнення у цьому центрі сплели вже двісті кікімор та понад два кілометри маскувальних сіток.

Катерина Грузиненко, координаторка підрозділу павучків Гуманітарного центру Черкаської міськради:

Дуже приємно коли хлопці кажуть - дякуємо, ваша кікімора врятувала нас, це найбільше.

Переселенців до роботи у гуманітарному штабі залучають лише за бажанням.

Марина Гаркава, заступниця міського голови Черкас:

Зараз констатуємо, що транзитний потік зменшився, зараз осідає у місті Черкаси дуже багато людей. Долучились до роботи гумцентру, технічної роботи, розгузки.

Лише офіційно у Черкасах з початку повномасштабного вторгнення оселилось 24 тисячі внутрішньо переміщених осіб. І кожен сподівається, що зможе повернутися до рідних міст.