24 тисячі внутрішньо переміщених осіб оселились у Черкасах [ Редагувати ]
24 тисячі внутрішньо переміщених осіб оселились у Черкасах. І це лише за офіційною статистикою гуманітарного центру. Дедалі більше людей - обирає саме Черкащину - для постійного проживання. Охоче долучаються гості міста і до волонтерства. Більше про це - у сюжеті.
Захистить когось точно, тому це така справа благродна.
Юлія згадує з якими думками прийшла до гумцентру. Війна вже двічі змушувала її родину переїжджати - у 2014 році з Луганська до Харкова, а за вісім років з Харкова до Черкас.
Юлія Бахтіна, волонтерка Гуманітарного центру Черкаської міськради:
Нам тоді здавалось на два три тижні, всім так здавалось, виїхали до Харкова, познаходили роботу всі по черзі, думали найгірші часи позаду, коли виявилось ні, ось 22 рік...
Поряд з Юлею вплітає нитки у майбутню кікімору Діана. Вона до Черкас приїхала із Соледару. Жінка каже - волонтерство це ще й можливість знайти нових друзів.
Діана Суворова, волонтерка Гуманітарного центру Черкаської міськради:
Дівчата дуже приємні, доброзичливі, пропонують допомогу і мені особисто, і родині, бо ж залишились зараз як то кажуть без нічого.
З початку повномасштабного вторгнення у цьому центрі сплели вже двісті кікімор та понад два кілометри маскувальних сіток.
Катерина Грузиненко, координаторка підрозділу павучків Гуманітарного центру Черкаської міськради:
Дуже приємно коли хлопці кажуть - дякуємо, ваша кікімора врятувала нас, це найбільше.
Переселенців до роботи у гуманітарному штабі залучають лише за бажанням.
Марина Гаркава, заступниця міського голови Черкас:
Зараз констатуємо, що транзитний потік зменшився, зараз осідає у місті Черкаси дуже багато людей. Долучились до роботи гумцентру, технічної роботи, розгузки.
Лише офіційно у Черкасах з початку повномасштабного вторгнення оселилось 24 тисячі внутрішньо переміщених осіб. І кожен сподівається, що зможе повернутися до рідних міст.
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