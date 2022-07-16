KLO і UPG скасували ліміти на пальне

З 15 липня на автозаправних станціях мереж UPG і KLO відпускатимуть пальне без жодних обмежень. Про це повідомили пресслужби компаній.

"З 15.07 відпуск усіх видів пального зі скануванням нашого додатку безлімітний. І в бак, і в каністру. Без сканування - 10 л в одне авто", - повідомили в UPG.

Автомобілістам радять перед поїздкою на АЗС перевірити наявність пального в застосунку UPG.

До повного бака заправляють і на станціях KLO.

KLO заправляє до повного! Два простих кроки: 1. У застосунку знаходьте найближчий до себе АЗК з пальним в наявості.

2. Приїзджайте, скануйте застосунок чи картку Дякую та заправляйте хоч "до повного".

Нагадаємо, що з 1 липня на автозаправних станціях мережі WOG зняли всі ліміти на відпуск будь-якого виду пального.