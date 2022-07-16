Мережі KLO і UPG скасували обмеження на продаж пального [ Редагувати ]
З 15 липня на автозаправних станціях мереж UPG і KLO відпускатимуть пальне без жодних обмежень. Про це повідомили пресслужби компаній.
"З 15.07 відпуск усіх видів пального зі скануванням нашого додатку безлімітний. І в бак, і в каністру. Без сканування - 10 л в одне авто", - повідомили в UPG.
Автомобілістам радять перед поїздкою на АЗС перевірити наявність пального в застосунку UPG.
До повного бака заправляють і на станціях KLO.
KLO заправляє до повного! Два простих кроки:
1. У застосунку знаходьте найближчий до себе АЗК з пальним в наявості.
2. Приїзджайте, скануйте застосунок чи картку Дякую та заправляйте хоч "до повного".
Нагадаємо, що з 1 липня на автозаправних станціях мережі WOG зняли всі ліміти на відпуск будь-якого виду пального.
по темі
На автозаправних станціях мережі WOG з 1 липня знімаються всі ліміти на відпуск будь-якого виду пального. Досі діяли ліміти у розмірі 20-40 літрів на добу
Автогаз і дизельне паливо подешевшали
15 липня на українському роздрібному ринку пального ціни на АЗС продовжують падіння
Наразі ситуація з пальним стабілізується
В Україні можуть дозволити не платити за кредит на майно чи транспортний засіб, які були знищені або зазнали пошкоджень внаслідок збройної агресії росіі
Щоб отримати німецькі права, українці, які мешкають в країні більше як пів року, повинні знову записатися до автошколи, пройти курси першої допомоги й перевірити зір. А ще скласти два іспити - теоретичний і практичний.