Жінкам - жіноча форма. У Києві започаткували соціальний проєкт із пошиття військового одягу саме для дівчат, аби наші красуні могли служити в армії, не перешиваючи під себе чоловічу форму. Про жіночу екіпіровку та як тестують її на міцність? Розкажемо в сюжеті.

Війна не питає - хто ти, чоловік чи дівчина. Перед найважчими випробуваннями - всі рівні. І на фронті, і під час навчання.

Позивний "Віскас", військовослужбовець 132-го окремого розвідувального батальйону ДШВ ЗСУ :

Ти проходиш психолога, медичний огляд, але фізичні випробування там були дуже жорстокі. Я як дівчина була одна, і в цій школі взагалі перша. Навіть чоловіки не доходили до кінця і здавались. Але мені навпаки це додавало бажання дійти до кінця.

Снайперки, гранатометниці, кулеметниці... Зараз на фронті виборюють нашу свободу понад 50 тисяч жінок! Але більшість із них роблять це у чоловічій формі. Міністерство оборони затвердило лише один зразок жіночої - парадний.

Ірина Нікорак - засновниця соціального проєкту Arm Women Now:

Десь в квітні місяці до нас почали надходити запити від дівчат, які знаходяться на передовій, з проханням надати їм маленькі розміри чоловічих костюмів. І власне з тих пір ми досить детально вивчили це питання, зрозуміли, що жіночих костюмів в Україні немає, вони не відшиваються і купити їх немає змоги.

Комусь із дівчат вдалося за допомогою волонтерів замовити штани й сорочку за кордоном. Утім більшість - змушені миритися з чоловічими лекалами або ж перешивати форму під себе. Саме тому Ірина - разом із однодумцями - взялася допомогти нашим захисницям.

Ірина Нікорак, засновниця соціального проєкту Arm Women Now:

З-за кордону нам передали декілька зразків їхніх уніформ, які використовують саме жінки в армії. Перші такі зразки надійшли зі США, це дівчата, які служили, передали свої ношені уніформи, які були відшити за НАТівськими стандартами. Вони впринципі тут частково присутні, тому що ми намагалися на основі цих лекал створити дуже функціональну і комфортну для наших дівчат захисниць форму.

Ірина ділиться - за основу в її цеху беруть виключно якісні зразки жіночої форми. Аби наші дівчата відчували себе максимально комфортно - наскільки це можливо у фронтових умовах.

Ірина Нікорак - засновниця соціального проєкту Arm Women Now:

Дуже часто мені кажуть: ми не можемо брати за основу ізраїльську форму, тому що вона зовсім інша. Ось ця форма вона просто ношена, але ви бачите стан гарний, тому що вона не розірвана, не потерта, вона хороша, якісна. Це з Америки, ця форма нам надійшла з Франції, ось так вона виглядає.

Розробляючи власні лекала на основі закордонних екзмплярів, команда волонтерів намагалася максимально наблизити свої вироби до українських стандартів.

Ірина Нікорак - засновниця соціального проєкту Arm Women Now:

Тому я сподіваюсь, що перша партія, яку ми зараз відшиваємо, відшиваємо його з польського ріпстопа тип 4, це дуже якісний матеріал. В нас буде готова перша партія, це десь орієнтовно 200 костюмів, і ми їх передамо нашим дівчатам на передову для того, щоб вони могли їх протестувати.

Матеріал, із якого шиють форму, має бути вологостійким та гнучким.

Ірина Нікорак - засновниця соціального проєкту Arm Women Now:

Насправді є дуже багато вимог, в першу чергу до матеріалу і до фурнітури і до швів, до кількості швів, які це повинні бути шви-зігзагом, або прямо, для того, щоб форма була міцна, розумієте, завдання, які хлопці та дівчата виконують на передовій, вони є різні.

Зірки, спортсмени, блогери... Ініціативу Ірини підтримують публічні люди. Соціальний проект розширюється. Волонтери ставлять собі за мету - вдягти кожну дівчину, яка на фронті виборює перемогу для України.