Чергова маніпуляція путіна. Цього разу йдеться про зерновий шантаж. Очільник країни-агресорки погодився розблокувати експорт українського збіжжя в обмін - на зняття Сполученими Штатами санкцій на продаж російського зерна. Мало того, заявив, що росія готова збільшити об'єми експорту майже удвічі.

І тут питання: за рахунок чого? Чи не вкрадене це зерно в українців? Офіційно, окупанти вже поцупили в нас півмільйона тонн збіжжя. Хоча реальні обсяги - і це визнають в уряді - значно більші. До того ж залишити українців без хліба - ідея фікс для загарбника. Вони навмисно знищують поля з врожаєм та наші зерносховища. Ольга Жидецька продовжить тему.

Під російськими обстрілами та у диму пожеж - цьогоріч проводять жнива українські фермери. За підрахунками уряду, через повномасштабну війну Україна нині недорахується значної частки врожаю - під окупацією опинилися майже 22% сільгоспугідь. На них посіви пшениці, жита, ячменю, соняшника та кукурудзи. Ще частина полів непридатні для обробки через влучання боєприпасів та мінування.

Та й ті аграрії, що таки спромоглися посіяти та виплекати зерно, нині у скруті.

Почти готове, ще неділька і буде готове.

Блокування Чорноморських портів росіянами перервало роками налагоджені логістичні ланцюги постачання збіжжя покупцям. Через це - у збитках всі.

Микола Терещенко, фермер:

Катастрофа не тільки для нашого колективу. Катастрофа для всієї держави. Зерно є, реалізувати немає куди. Вся була надежда, що реалізуєм. Щас неготові міста, неготові склади, де зберігать те, що ми буквально ось через дві неділі начнуться жнива.

Приймати новий врожай українським зерносховищам просто нікуди. Більшість з них зайняті ще торішніми запасами, які неможливо вивезти з країни. Частина складських потужностей зруйновані.

Євген Примушко, директор зерносховища:

В крыше дыра, есть затекание. Не получится взяь просто и демонтировать крышу, и сделать по новой. Конструктив силоса сделан так, что нужно полностью делать демонтаж и потом по новой делать монтаж.

Фермери й тейдери намагаються вирішити, де складувати новий врожай. Серед ідей - зберігати агропродукцію в спеціальних рукавах.

Тим часом Україна та партнери шукають шляхи розв'язання експортної кризи. Одна з альтернатив - через дунайські порти та Румунію, однак пропускна спроможність цього шляху невелика. Через те у Чорному морі вже зібралася черга з кораблів, готових завантажити українське продовольство. При цьому кожна додаткова доба простою збільшує його вартість.

Паралельно українські переговірники шукають дипломатичні шляхи для розблокування агроекспорту. Минулого тижня у Стамбулі представники Києва та москви за посередництва ООН та Туреччини попередньо домовилися про створення координаційного центру та технічні питання відновлення морських перевезень.

Я вдячний ООН, вдячний Туреччині за відповідні зусилля. Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а без перебільшення усьому світу. Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству у Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи.

Попередні домовленості передбачають, що росія погодить перемир'я на рух вантажів, а Туреччина - за підтримки ООН - інспектуватиме кораблі. При цьому українська сторона наполягає - відновлення експорту неможливе без гарантій безпеки для власників суден, вантажів та України, як незалежної держави. Натомість росія продовжує продовольчий шантаж - мовляв, світ отримає українське зерно в обмін на зняття санкцій.

Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано - а именно, мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но мы исходим из того, что ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна будут сняты.

При цьому путін вихваляється - цьогоріч росія готова збільшити власний експорт збіжжя з 30 мільйонів тонн до 50. Звідки такий надлишок? Чи не з захоплених українських зерносховищ та загарбаних полів?

Українські дипломати продовжують відстежувати спроби окупантів продати викрадене зерно та інформувати уряди країн про незаконне походження вантажу. Зокрема, відомо, що придбанням награбованого не гребувала Сирія. Отож у майбутньому Мінагрополітики планує відмовити у постачанні Дамаску. Туреччина ж обіцяє не пропускати крадене збіжжя через свої порти.

Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини:

Ми проти того, щоб українське зерно чи інші товари незаконно забиралися росією, чи будь-якою іншою країною та продавалися міжнародній спільноті. І ми точно не дозволимо, щоб ці товари прийшли до нас, як до Туреччини.

Тим часом збіжжя на українських полях не може чекати ані дипломатичних, ані воєнних перемог. І наші аграрії працюють щодня ризикуючи життям. Кажуть, знають, наскільки важлива їхня робота.