Четвертий місяць ветеринари з Харківщини лікують тварин у Черкасах.

Почати життя з нуля. На таке наважилась родина українки Марини Дашко. У 2014 році дівчина через російських загарбників переїхала з рідної Луганщини. Започаткувала успішний бізнес у Харкові, народила доньку, а після повномасштабного вторгнення довелося тікати знову. Вже до Черкас. І знову,починати все з чистого аркуша.

Історія українки, яка не втратила надію, втративши дві домівки - далі.

Артем та Марина починають ранок із кави. Проте цього разу розмови за столом - із гірким присмаком.

У Дергачах на Харківщині родина три роки тому відкрила свою ветеринарну клініку. Та цієї зими "асвабадітєлі" асвабаділі їх від роботи, як сумно жартує подружжя.

Артем Алєксєєв, переселенець із Харківщини:

3.07 в 4 утра слышим взрывы, меня будет Марина, говорит - нас обстреливают, я говорю - та что ты, это петарды, тебе кажется, а потом прилетело еще ближе, вспышка, дрожат окна, мы перепуганы, побежали в коридор чтобы пару стен нас как-то защищали.

Відтоді канонада майже не стихала.

Більше місяця вони ховались у підвалі будинку матері Артема.

Артем Алєксєєв, переселенець із Харківщини:

Згрузили туда сено, чтобы біла мягкая прослойка, потом бильца с диваном, сделали мягкий пол, завесили стены коврами, там и жили.

Після того, як обстріли стали інтенсивнішими, а один зі снарядів зруйнував ветеринарну клініку, родина вирішила їхати у безпечніше місце.

Марина Дашко, переселенка з Харківщини:

Готування їжі на кострищі, свічки виготовляли, аби можна було спуститись хоч в той підвал, вже не було як там залишатись і сил не було, тому вирішили їхати на Черкаси,бо сюди позвала подруга, яка вже колись в 14-му році приютила, коли виїздила з Луганська.

З собою взяли і кицьку Марусю, вона тепер за адміністратора у новому веткабінеті.

Друзі допомогли родині знайти приміщення, де вони змогли розпочати ветеринарну практику. Площі, хоч і в рази менші, ніж у Дергачах, втім, Марина та Артем вдячні за цю можливість відновити роботу.

Марина Дашко, переселенка з Харківщини:

З собою взяли узі, мікроскоп, препарати, шоб вести хоч маленький, але прийом, був тільки один стульчик, один столик.

Четвертий місяць ветеринари з Харківщини лікують тварин у Черкасах.

Будинок у Дергачах уцілів, втім, родина і після перемоги залишиться у Черкасах, бо встигли закохатись у це місто. Артем і Марина не скаржаться, вони вдячні долі, що їм вдається наново будувати життя.