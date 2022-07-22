Почати життя з нуля: історія українки, яка не втратила надію, втративши дві домівки [ Редагувати ]
Почати життя з нуля. На таке наважилась родина українки Марини Дашко. У 2014 році дівчина через російських загарбників переїхала з рідної Луганщини. Започаткувала успішний бізнес у Харкові, народила доньку, а після повномасштабного вторгнення довелося тікати знову. Вже до Черкас. І знову,починати все з чистого аркуша.
Історія українки, яка не втратила надію, втративши дві домівки - далі.
Артем та Марина починають ранок із кави. Проте цього разу розмови за столом - із гірким присмаком.
У Дергачах на Харківщині родина три роки тому відкрила свою ветеринарну клініку. Та цієї зими "асвабадітєлі" асвабаділі їх від роботи, як сумно жартує подружжя.
Артем Алєксєєв, переселенець із Харківщини:
3.07 в 4 утра слышим взрывы, меня будет Марина, говорит - нас обстреливают, я говорю - та что ты, это петарды, тебе кажется, а потом прилетело еще ближе, вспышка, дрожат окна, мы перепуганы, побежали в коридор чтобы пару стен нас как-то защищали.
Відтоді канонада майже не стихала.
Більше місяця вони ховались у підвалі будинку матері Артема.
Артем Алєксєєв, переселенець із Харківщини:
Згрузили туда сено, чтобы біла мягкая прослойка, потом бильца с диваном, сделали мягкий пол, завесили стены коврами, там и жили.
Після того, як обстріли стали інтенсивнішими, а один зі снарядів зруйнував ветеринарну клініку, родина вирішила їхати у безпечніше місце.
Марина Дашко, переселенка з Харківщини:
Готування їжі на кострищі, свічки виготовляли, аби можна було спуститись хоч в той підвал, вже не було як там залишатись і сил не було, тому вирішили їхати на Черкаси,бо сюди позвала подруга, яка вже колись в 14-му році приютила, коли виїздила з Луганська.
З собою взяли і кицьку Марусю, вона тепер за адміністратора у новому веткабінеті.
Друзі допомогли родині знайти приміщення, де вони змогли розпочати ветеринарну практику. Площі, хоч і в рази менші, ніж у Дергачах, втім, Марина та Артем вдячні за цю можливість відновити роботу.
Марина Дашко, переселенка з Харківщини:
З собою взяли узі, мікроскоп, препарати, шоб вести хоч маленький, але прийом, був тільки один стульчик, один столик.
Четвертий місяць ветеринари з Харківщини лікують тварин у Черкасах.
Будинок у Дергачах уцілів, втім, родина і після перемоги залишиться у Черкасах, бо встигли закохатись у це місто. Артем і Марина не скаржаться, вони вдячні долі, що їм вдається наново будувати життя.
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