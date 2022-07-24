У збереженні миру на Тайвані зацікавлені не тільки США

Відколи росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, увага світових лідерів прикута до ще однієї точки на мапі, яка може стати гарячою. Тайвань - офіційно провінція Китаю, та насправді - держава в державі. З високим рівнем життя, гігантською технологічною індустрією та демократією західного зразка.

Чому свобода цих островів така важлива для світу, тоді як міжнародна спільнота не визнає їх незалежності? І чим ситуація в Тайвані нагадує Україну? Ольга Жидецька далі.

У центрі столиці Тайваню вибухи та пожежа. Медики поспішають на допомогу уявним постраждалим, а рятувальники мчать долати наслідки обстрілів. Це особливість цьогорічних навчань цивільної оборони, які регулярно проводять у китайській республіці.

Хун Де-Цзин, керівник пожежної частини Сіньбею:

Ми включили сценарії воєнного часу, сцени з російсько-української війни, а також імітацію нападу Китаю на Тайвань. Ми відпрацьовуємо вісім сценаріїв, зокрема різні види повітряних атак.

Після початку повномасштабного російського вторгнення до України - влада Тайваню та й весь цивілізований світ - в очікуванні, як же тепер поведе себе Китай, до складу якого формально входить Тайвань.

В ментальности любого китайца, политика, представляющего Китай, Тайвань - составляющая часть КНР, Китайской Народной Республики. А в ментальности США - исторически так сложилось - это территория, по сути союзник американцев. Есть специальное военно-правовое соглашение между США и Тайванем о взаимной помощи, и в случае атаки на Тайвань, США должны защитить.

При цьому міжнародні оглядачі зазначають - кейс Тайваню унікальний. З одного боку - це успішна країна, що забезпечує весь світ хай-тек продукцією, з дуже високим рівнем життя, значно вищим ніж на материковій частині, та демократичним устроєм. З іншого - її незалежність визнає лише кілька острівних держав. При цьому весь цивілізований світ стоїть на боці Тайбею. Такий статус кво визначився після другої світової, коли китайська опозиція, що програла війну комуністам, знайшла прихисток на островах. Та наперекір офіційному Пекіну цілком успішно заходилася будувати капіталізм.

Тайванское экономическое чудо - это результат хорошей, грамотной модели, которую придумали бывшие китайские чиновники, которые уехали из Китая, и американских инвестиций.

Тайвань - яскравий приклад успіху американської політики в Азії та демократичний буфер проти авторитарної КНР. Саме тому, Вашингтон пильно стежить за регіоном. Надто, коли кремлівський диктатор, розпочавши повномасштабну війну в Україні, зазіхнув на усталений світовий порядок.

Вільям Бернс, директор ЦРУ:

Я б не став недооцінювати рішучість президента Сі встановити контроль Китаю над Тайванем. Гадаю, він прагне, щоби збройні сили здатні були діяти, якщо він вирішить рухатися в цьому напрямку. І гадаю, ризики цього стали вищими. Як мені здається, для цього десятиліття.

У збереженні миру на Тайвані зацікавлені не тільки США. Будь-які потрясіння в регіоні стали б ударом по світових ринках - кажуть економісти.

Борис Кушнірук, економічний експерт:

Тайвань - є найбільший виробник напівпровідників і електронної продукції. Якщо відбудеться захоплення і хаос - це поставить значну частину світової економіки у вкрай складне становище. Тому що значна частина виробництв буде змушена зупинитися. Це авіабудування, автомобілебудування і так далі, і так далі…

Розуміють це і в Пекіні - кажуть експерти. Тому й обирають економічну експансію.

На протяжении последних 15-20 лет происходит колоссальная экономическая интеграция Китая и Тайваня. И США наблюдают за этим и не припятствуют. То есть на сегодняшний день уровень экономической интеграции китайских компаний с тайванскими имеет абсолютно безпрецедентный характер.

До всього - відзначають експерти - досі усі спроби Китаю пограти м'язами перед бунтівною провінцією після заступництва США сходили нанівець. І нині - припускає ЦРУ - поразки москви в Україні змушують Пекін замислитися про доцільність та методи силового підкорення острівної республіки.

Вільям Бернс, директор ЦРУ:

Урок, який Пекін може отримати з путінського досвіду в Україні - це те, що вони не матимуть швидкої та рішучої перемоги навіть за переважаючих сил.

Загалом - відзначають аналітики - ситуація довкола України й Тайваню досить схожа. Адже і ми, і вони опинилися на перехресті інтересів Сходу і Заходу. І від того, хто переможе у цьому геополітичному двобої, залежатиме, яким буде світ завтра.