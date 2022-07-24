В Брюсселі відкрилась виставка "Захоплений дім" [ Редагувати ]
В Брюсселі відкрилась виставка "Захоплений дім" - про війну в Україні. Західній публіці представили не лише фото та картини, а й обгорілі предмети з українських будинків. Проєкт подорожує по Європі. Уже побував в Берліні, Римі, Амстердамі. Як його зустріли в Брюсселі - бачила Олена Абрамович.
Центр Брюсселя - галерея за кілька кроків від головної площі міста. Тут свої двері західній публіці відкрила виставка The Captured House - у перекладі з англійської "Захоплений дім". Тут на кожному кроці промовисті сліди російського вторгнення в Україну.
Олена Абрамович, кореспондентка:
Покровська, 12 - це адреса будинку в Ірпені, який згорів унаслідок обстрілів з боку рашистів. Сюди привезли від нього двері, частину меблів, а також вішак, який став яскравою демонстрацією того, наскільки інтенсивними були обстріли. Адже навіть така тонка частина, як ось ця труба, має безліч дірок.
Обгорілий чайник, каркас від дитячого велосипеда - наче промовляють: це могли бути речі вашої дитини. Розкладні пружинні ліжка, викладені у формі зірки - інсталяція від Дмитра Красного, що символізує спробу повернення до жорсткого радянського минулого. Дві тисячі робіт від півсотні митців для участі у проєкті обрала арткураторка Катя Тейлор.
Катя Тейлор, кураторка виставки "Захоплений дім":
Виставка складається з таких, можна сказати established artists - художників, досить відомих для України, таких як Влада Ралко, Гамлен Зінковський. А є також якісь нові для мене імена, але відомі для України теж - такі як Ройк, або Данило Галкін, Євген Примаченко, Олексій Ревіка.
Серед відвідувачів виставки - бельгієць Фредерік, який прихистив жінку з України. Найбільше йому сподобалась картина з путіним на смертельному ложі в оточенні балерин. Загалом, каже, отримав чимало емоцій.
Фредерік Конвент, мешканець Брюсселя, який прихистив українську біженку:
Ця виставка відкриває новий погляд на те, що відбувається. Бо газети - це одне, але митці можуть ліпше передати біль, страждання та злість, які відчувають люди. Мене вразила, наприклад, жінка, котра втратила дитину до війни, а тепер щодня ліпить скульптури у памʼять про загиблих дітей у цій жахливій війні.
Відвідувачі, оглядаючи експонати, втирають сльози. Тут чимало українців. Або тих, хто з Україною добре знайомий. Як, наприклад, колишній посол Бельгії в Україні, який виїхав після першого тижня війни.
Алекс Ленаерц, експосол Бельгії в Україні:
Коли я дивлюсь на фото, наприклад, Харкова, мене проймають емоції. Бо я там був і в мене досі там є друзі. Чи так само Ірпінь - я знаю, як там, і в Харкові теж, постраждали українці.
Відвідали експозицію і представники міської влади Брюсселя.
Дельфіне Хуба, представниця з питань культури міськради Брюсселя:
Дуже важливо тримати фокус на непростій ситуації, що склалася в Україні. І Брюссель - це не лише столиця Бельгії, а й столиця ЄС. Тому для нас було дуже важливо надати простір для цих митців, щоб показати, чим війна є насправді.
Для українського посла у ЄС ця виставка - уже друга за тиждень, яку він відкриває в Брюсселі. Запевняє - культурний фронт зараз надзвичайно важливий.
Всеволод Ченцов, представник України в ЄС:
Мистецтво - це зброя, яка не є менш важливою, ніж танки чи гаубиці на полі бою. Це та мова, яка є універсальна, її не треба перекладати, і воно працює.
Проєкт зачепив практично всі теми цієї війни - украдене дитинство, страждання домашніх улюбленців, насильство щодо жінок, дискусії про російську та українську культури, яка начебто постраждала однаково в очах деяких європейців. Ключовим меседжем проєкту "Захоплений дім" стали двері - як символ кордону між Україною та ЄС.
Юліана Пʼянух, організаторка виставки "Захоплений дім":
Ми хочемо показати європейцям, що ці двері, вони дуже хиткі. І ця броня, яку Україна тримає зараз. Тому що якщо ці двері зламаються, якщо вони вибухнуть і будуть відкритими, то європейці будуть наступними. І Європейці мають це знати й відчувати.
по темі
Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Нагадаю, армія рф атакувала область напередодні вранці.
Зібрала світлини в альбомі дизайнерка з Сєвєродонецька Ольга. У цьому місті вона народилась, пішла в школу, університет, знайшла кохання та вийшла заміж.
Щоб сплести сітку розміром 6 на 10 метрів, потрібно чотири дні. Майстрині намагаються пришвидшити процес, адже замовлень з передової багато.
Критична ситуація залишається в окупованих росіянами містах. Попри помпезну картинку, яку дають у своїх ефірах російські ЗМІ - населені пункти перетворюються там у буквальному сенсі на привиди.
Українських інструкторів зі спеціально-тактичної підготовки високо цінують у світі, каже Артур Булигін. Їх запрошують за кордон, до їхньої думки прислухаються професіонали. Втім зараз їхні знання найбільш потрібні - на рідній землі.