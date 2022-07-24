В Брюсселі відкрилась виставка "Захоплений дім" - про війну в Україні. Західній публіці представили не лише фото та картини, а й обгорілі предмети з українських будинків. Проєкт подорожує по Європі. Уже побував в Берліні, Римі, Амстердамі. Як його зустріли в Брюсселі - бачила Олена Абрамович.

Центр Брюсселя - галерея за кілька кроків від головної площі міста. Тут свої двері західній публіці відкрила виставка The Captured House - у перекладі з англійської "Захоплений дім". Тут на кожному кроці промовисті сліди російського вторгнення в Україну.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Покровська, 12 - це адреса будинку в Ірпені, який згорів унаслідок обстрілів з боку рашистів. Сюди привезли від нього двері, частину меблів, а також вішак, який став яскравою демонстрацією того, наскільки інтенсивними були обстріли. Адже навіть така тонка частина, як ось ця труба, має безліч дірок.

Обгорілий чайник, каркас від дитячого велосипеда - наче промовляють: це могли бути речі вашої дитини. Розкладні пружинні ліжка, викладені у формі зірки - інсталяція від Дмитра Красного, що символізує спробу повернення до жорсткого радянського минулого. Дві тисячі робіт від півсотні митців для участі у проєкті обрала арткураторка Катя Тейлор.

Катя Тейлор, кураторка виставки "Захоплений дім":

Виставка складається з таких, можна сказати established artists - художників, досить відомих для України, таких як Влада Ралко, Гамлен Зінковський. А є також якісь нові для мене імена, але відомі для України теж - такі як Ройк, або Данило Галкін, Євген Примаченко, Олексій Ревіка.

Серед відвідувачів виставки - бельгієць Фредерік, який прихистив жінку з України. Найбільше йому сподобалась картина з путіним на смертельному ложі в оточенні балерин. Загалом, каже, отримав чимало емоцій.

Фредерік Конвент, мешканець Брюсселя, який прихистив українську біженку:

Ця виставка відкриває новий погляд на те, що відбувається. Бо газети - це одне, але митці можуть ліпше передати біль, страждання та злість, які відчувають люди. Мене вразила, наприклад, жінка, котра втратила дитину до війни, а тепер щодня ліпить скульптури у памʼять про загиблих дітей у цій жахливій війні.

Відвідувачі, оглядаючи експонати, втирають сльози. Тут чимало українців. Або тих, хто з Україною добре знайомий. Як, наприклад, колишній посол Бельгії в Україні, який виїхав після першого тижня війни.

Алекс Ленаерц, експосол Бельгії в Україні:

Коли я дивлюсь на фото, наприклад, Харкова, мене проймають емоції. Бо я там був і в мене досі там є друзі. Чи так само Ірпінь - я знаю, як там, і в Харкові теж, постраждали українці.

Відвідали експозицію і представники міської влади Брюсселя.

Дельфіне Хуба, представниця з питань культури міськради Брюсселя:

Дуже важливо тримати фокус на непростій ситуації, що склалася в Україні. І Брюссель - це не лише столиця Бельгії, а й столиця ЄС. Тому для нас було дуже важливо надати простір для цих митців, щоб показати, чим війна є насправді.

Для українського посла у ЄС ця виставка - уже друга за тиждень, яку він відкриває в Брюсселі. Запевняє - культурний фронт зараз надзвичайно важливий.

Всеволод Ченцов, представник України в ЄС:

Мистецтво - це зброя, яка не є менш важливою, ніж танки чи гаубиці на полі бою. Це та мова, яка є універсальна, її не треба перекладати, і воно працює.

Проєкт зачепив практично всі теми цієї війни - украдене дитинство, страждання домашніх улюбленців, насильство щодо жінок, дискусії про російську та українську культури, яка начебто постраждала однаково в очах деяких європейців. Ключовим меседжем проєкту "Захоплений дім" стали двері - як символ кордону між Україною та ЄС.

Юліана Пʼянух, організаторка виставки "Захоплений дім":