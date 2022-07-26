В Одеській області вибухнув тепловоз [ Редагувати ]
У місті Арциз Одеської області під час проведення зварювальних робіт на території депо трапився вибух. Про це повідомляється у Facebook головного управління ДСНС України в Одеській області.
В результаті загорівся тепловоз та три людини отримали опіки.
Так, вдень був отриманий виклик про вибух тепловоза у місті Арциз. Вже на місці рятувальники побачили палаючий локомотив та пальне поряд з ним.
Внаслідок пожежі постраждало три громадянина: 1976,1983 та 1987 року народження, яких з опіками 40-50% тіла у тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу.
Причиною пожежі рятувальники називають порушення правил пожежної безпеки під час зварювальних робіт.
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