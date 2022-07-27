Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про те, що українські військові готуються до контрнаступу у Миколаївській області. Проте окупанти для стримування продовжують бити по цивільних об'єктах. Про це він сказав під час брифінгу.

Ситуація в області контрольована, ЗСУ готуються до контрнаступу та доволі ефективно проводять вогневе ураження. Це всі ми бачимо по влучанням по Антонівському мосту.

Минулої доби завдали 21 ракетний удар та 28 артилерійських обстрілів у Миколаївській області. Внаслідок цього двоє людей постраждали.

Ворожі снаряди потрапили об’єкти інфраструктури, автомобільні підприємства, знищили частину електропостачання. Проте Кім заявив, що до кінця дня світло відновлять.

Також він додав, що у Миколаїв повернувся генерал-майор Дмитро Марченко. Він буде курувати роботу партизанів.