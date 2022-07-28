До позицій противника звідси - всього лише метрів 200

Командири рашистської армії ставлять абсолютно не реалістичні задачі своєму війську. Зокрема, захопити всю Донецьку область до кінця серпня. І це при тому, що ворог там застряг і не може зробити ані кроку.

Наступний матеріал, створений спільно з нашими колегами з Військового Телебачення - з передової, де на шляху у ворога, наче кістка у горлі, виник нездоланний рубіж - річка Сіверський Донець.

Олег Дудка, воєнний кореспондент:

Зараз наші захисники тримають оборону на березі річки Сіверський Донець. Ворог постійно намагається прощупати ці позиції, адже йому вкрай важливо перебратися через річку.

До позицій противника звідси - всього лише метрів 200. Росіяни постійно ведуть розвідку, проте наступати не наважуються.

Позивний "Стен", військовослужбовець ЗСУ:

Все, що вони вміють, це працювати далекобійною артилерією. З якихось населених пунктів. Ховаються найчастіше, як розвідка дізнається, за будинками. Господарськими або адміністративними. І працює їхня артилерія. Сама піхота не працює, вони бояться піхоти.

Орки шукають слабкі місця в нашій обороні, але щоразу змушені відступати, через потужний спротив наших захисників.

Через ефективну роботу нашої артилерії наступальний потенціал росіян тут - нульовий!

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

Та арта працює просто чудово. Насипає їм весь час. Декілька наступів було відбито. По всіх напрямках, де вони наступають, скрізь наша артилерія їх зупиняє та відганяє. Після чого їхні батальйони відходять. Я думаю, тут у них шансів точно немає, тому що тут стоїмо ми. Я думаю, вони також це прекрасно розуміють. Тому не сильно поспішають наступати по різних напрямках.

Сіверський Донець став для російських загарбників нездоланною перешкодою, що заважає їм вийти на околиці Слов'янська. Адже наші військові тут міцно тримають позиції.