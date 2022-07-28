Люди в черзі за продуктами

У Херсоні після закриття Антонівського мосту через Дніпро населення масово скуповує продукти, а ціни на харчі підскочили вдвічі. Про це повідомляє Суспільне.

Після закриття Антонівського мосту у Херсоні на ринках вдвічі зросли ціни. За овочами стоять черги, а вибір - невеликий.

Стратегічно важливий Антонівський міст у Херсоні зазнав обстрілів 19 липня та 20 липня. Третього удару ЗСУ завдали по транспортній артерії ввечері 26 липня.

Окупанти заявили, що Антонівський міст отримав пошкодження після атаки ЗСУ і був перекритий.

Нагадаємо, що українські військові продовжують просуватися у Херсонській області. За два тижні ЗСУ повернули під контроль три села.