У Херсоні після закриття Антонівського мосту вдвічі зросли ціни на харчі (фото) [ Редагувати ]
У Херсоні після закриття Антонівського мосту через Дніпро населення масово скуповує продукти, а ціни на харчі підскочили вдвічі. Про це повідомляє Суспільне.
Після закриття Антонівського мосту у Херсоні на ринках вдвічі зросли ціни. За овочами стоять черги, а вибір - невеликий.
Стратегічно важливий Антонівський міст у Херсоні зазнав обстрілів 19 липня та 20 липня. Третього удару ЗСУ завдали по транспортній артерії ввечері 26 липня.
Окупанти заявили, що Антонівський міст отримав пошкодження після атаки ЗСУ і був перекритий.
Нагадаємо, що українські військові продовжують просуватися у Херсонській області. За два тижні ЗСУ повернули під контроль три села.
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