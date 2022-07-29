На Чернігівщині внаслідок ракетного обстрілу є жертви та поранені серед військових - Чаус [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного обстрілу Гончарівської громади на Чернігівщині є загиблі та поранені. Всі жертви обстрілу - воєнні. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в ефірі національного телемарафону.
Вчора відбувся ракетний обстріл, більше двадцяти ракет прилетіло на територію Гончарівської громади. Серед цивільного населення жертв немає, є втрати серед військових і поранені в тому числі. Пораненим надається вся необхідна допомога.
За даними ОК "Північ", ракети летіли з території Білорусі. Дев'ять ракет влучили по території Гончарівської громади Чернігівської області. Вони впали в лісовий масив. Також працювала українська система протиповітряної оборони.
Крім Чернігівщини, 28 липня ворог обстріляв Київщину, Харків та Миколаїв.
Нагадаємо, що внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва загинуло 5 людей, 7 поранені.
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