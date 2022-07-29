Російські війська вранці 29 липня завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. На цей час відомо про одну загиблу людину та п'ятьох поранених, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ракетний удар по житловому кварталу - таким видався ранок у Краматорську. Наразі відомо про 1 загиблу людину та 5 поранених. Два приватні будинки знищено вщент, ще 21 - пошкоджено. Ці цифри ще можуть змінитися.



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За даними ДСНС, внаслідок обстрілу пошкоджено два десятки будинків, загорілось кілька легкових автомобілів. Один з п’яти поранених - рятувальник.

Нагадаємо, що внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва п'ятеро людей загинуло, 7 отримали поранення.