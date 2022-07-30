Ввечері 29 липня у селі Вельбівно неподалік Острога Рівненської області у бетонну конструкцію блокпоста на швидкості в’їхала вантажівка. Про це повідомляє поліція Рівненщини

Близько 22:20 на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" водій вантажівки Volvo - 40-річний житель Хмельницької області, проігнорувавши дорожні знаки "Обмеження максимальної швидкості" та "Стоп", не дотримався правил проїзду блок-постів та в’їхав у бетону конструкцію.

Після удару вантажівка виїхала на зустрічну смугу руху та зіткнулася з Renault Magnum, яким керував 36-річний житель Тернопільської області. Renault, яка перевозила зерно, перекинулась, а водій випав під колеса Volvo і загинув.

40-річного жителя Хмельниччини, водія першої вантажівки Volvo, госпіталізували з травмами.

Крім того, в автопригоді було пошкоджено ще й легковик Ford, який був припаркований на узбіччі. На щастя, на момент ДТП у салоні нікого не було.

Усі обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, що на Миколаївщині в лобовому ДТП загинуло троє людей.