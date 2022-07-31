Росія не має шансів перемогти у війні проти України - Зеленський [ Редагувати ]
Стратегічно в росії немає шансів перемогти у цій війні. І потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш.
Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
"Потрібно триматися - на півдні, на сході і всюди. Триматися в обороні, в дипломатії, в політиці. Зберігати нашу єдність - і не тільки до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити все зруйноване окупантами", - сказав Зеленський.
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