Найближчими днями проблема експорту українського зерна має бути вирішена. З українського порту сьогодні вирушив перший корабель, завантажений кукурудзою. Про це повідомили і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, і міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Турецькі ЗМІ пишуть, що перші судна можуть пришвартуватись у портах Туреччини вже 3 серпня. Втім, поки зерно завантажується і тривають підготовчі процеси, перипетії - не вщухають. У нашому наступному матеріалі - останні подробиці шляху українського зерна.

31 липня. У Лівані заарештовують сирійське судно, забите ячмінним та пшеничним борошном - близько 10 тисяч тонн. Напередодні посольство України в Бейруті повідомило, що корабель був завантажений у Феодосії, в Криму. А борошно викрали з тимчасово окупованих росією територій Запорізької та Херсонської областей. Інформація - підтверджується.

Ми отримали ключові документи та докази від України про те, що борошно та ячмінь на борту LAODICEA були вкрадені з України. Завтра ми подамо клопотання до судді в Триполі про продовження терміну арешту.

Оператор судна - турецька трейдингова компанія Loyal Agro заявила, що воно нібито прямувало до Сирії, проте зупинилося у Лівані, щоб відвантажити 5 тисяч тонн борошна. Та доки корабель перебуває під арештом, зрушити з місця йому не вдасться. Натоміть, рашисти свою причетність до справи традиційно заперечують.

Такі заяви, зокрема, і звинувачення проти російського уряду у його ймовірній причетності до нещодавніх торгових поставок до Лівану, взагалі безпідставні і є черговим фейком.

Та це вже не вперше росія намагається продати крадене українське зерно лівійцям. Головне управління розвідки України повідомляло, що 13 липня російські судна "Матрос Кошка" та "Матрос Пожинич" планували увійти в порт Бейруту, втім, Ліван їх не пустив. Під зав'язку завантажені кораблі розвернулися у сирійські порти Латакія та Тартус.

Миритися з нахабним викраденням українського зерна не схотіли сили спротиву в Маріуполі. Там місцеві підпалили поля, щоб українське багатство - не збагачувало окупантів.

Вирощене на полях України українськими ж аграріями збіжжя має приносити гроші в український бюджет. І фермери це прекрасно розуміють - саме тому і працюють щодня на полях. Попри весь ризик та небезпеку.

Та схоже, росіян сильно дратує те, що питання експорту українського зерна близьке до вирішення. Одразу після підписання зернового меморандуму окупанти цинічно випустили ракети по Одеському порту.

А напередодні вбивчим снарядом поцілили в будинок Олексія Вадатурського - власника найбільшої зерноторгової компанії України.

В Офісі президента заявили: вбивство - це ніяк не випадковість, рашисти обирали жертву.

Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента:

Вадатурський був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні та великим роботодавцем. Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило - спальню - не залишає сумнівів у наведенні та корегуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю.

Володимир Зеленський, Президент України:

Саме такі люди, такі компанії, саме наш український південь гарантували світу продовольчу безпеку. Так завжди було і так знову буде. Хай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться знищити виробничий потенціал України і пройти по руїнах.

Попри все, аграрний сектор України продовжує працювати. І, за інформацією турецьких ЗМІ, вже 3 серпня Стамбул прийме перші судна з українським зерном. Наступна зупинка - Африка.

Перші судна з зерном відправляться в африканські країни, яким загрожує голодна смерть. Судна, що покинуть порт Одеси, прибудуть в Сомалі. Представники ООН заявили, що шлях туди може тривати півтора місяці.

Незабаром українське зерно може з'явитися і в Єгипті. У торгово-промисловій палаті України запевнили, що африканська країна насправді не відмовилася від нашого збіжжя, як про це раніше повідомляли у різних ЗМІ, а навпаки, готова укласти нову угоду.

Михайло Непран, віцепрезидент торгово-промислової палати України:

Єгипетська сторона офіційно запевнила посла України Нагорного, що не відмовляється від співпраці з Україною, що вони розуміють ситуацію із блокуванням портів, і Єгипет надалі готовий працювати з Україною та закуповувати зерно.

Втім, деталі нового контракту не розкриваються. Тим часом, о 9-ій ранку порт України покинуло вже перше судно під прапором Сьєрра-Леоне, що транспортує кукурудзу до Лівану.