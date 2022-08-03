Люди прийшли у захисних медичних масках у кольорах українського прапора

Знову гучні погрози та брязкання зброєю навколо Тайваню. В Китаї заявили, якщо країна вирішить офіційно проголосити свою незалежність - влаштують "прискорений колапс" та "велику катастрофу". Такі заяви пролунали на тлі візиту Ненсі Пелосі на острів.

Спікерка Палати представників Конгресу США вже завершує робочу поїздку. Вранці вона зустрілася з президенткою країни Цай Інвень і запевнила її у непохитній підтримці Штатами Тайваню. Анна Басова розкаже більше.

"Дякуємо, тобі спікере Пелосі!" - такими словами на тлі кольорів американського прапора підсвітили напередодні Тайбей 101 - найвищий на Тайвані хмарочос. Так жителі острова вітали делегацію американських конгресменів на чолі зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі.

Її літак - попри численні погрози китайських чиновників і військову активність на материку - успішно приземлився в столичному аеропорту.

На зустріч із пані спікером люди прийшли у захисних медичних масках у кольорах українського прапора - і таких самих футболках.

Біля готелю, де Пелосі зупинилася, на неї також чекали прихильники. У руках тримали банери - з написами "Ласкаво просимо, пані спікере" та "Тайвань - не дорівнює Китай".

Еббі Тінг, місцева жителька:

Це історична подія - адже США не посилали сюди настільки важливих політиків із 1997 року. Коли я почула, що Пелосі їде до нас, вирішила, що мушу побачити це на власні очі. Вона підтримує демократію та виступає за тайванську державність.

І про це пані спікер заявила у перший же день свого перебування на Тайвані - у виступі перед тамтешнім парламентом.

Ненсі Пелосі, спікер Палати представників Конгресу США:

Ми вдячні Тайваню за те, що це одне з найбільших вільних суспільств у світі, де поважають волю кожного. Ми прибули сюди з дружніми цілями. І всі вони глобальні - це безпека, економіка та успішне управління.

Далі зустріч із президенткою Тайваню Цай Інвень. Та подякувала за підтримку. Та внесок США у розвиток поки що невизнаної республіки.

Потому Ненсі Пелосі отримала з рук президента орден Доброзичливих хмар - найвищу нагороду Тайваню за цивільні заслуги.

Геть інша атмосфера панувала на Тайвані та в Китаї напередодні. Американський борт іще був у небі, а на землі уже стягували до берегової лінії важку техніку.

А по телебаченню транслювали відео навчань армійців - із гаслами про власну непереможність і закликами поховати ворогів. Офіційний Пекін на погрози не скупився.

Чжао Ліцзянь, речник МЗС Китаю:

Якщо спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань, китайська сторона вживатиме рішучих заходів - на захист свого суверенітету й територіальної цілісності. Яких саме - подивимося і ми, і ви.

Та попри гучні заяви в атаку Китай не пішов. Обмежився натомість заявами про неприпустимість візиту Пелосі та зазіхання США на територіальну цілісність Китаю. Американського посла Ніколаса Бернса викликали до китайського МЗС - і начебто вручили ноту.

Військові КНР посилили навчання в морі - та фактично взяли острів в облогу. Експерти вважають - на відкрите протистояння Пекін не наважиться.

Лі Че Чуань, аналітик Інституту досліджень національної оборони та безпеки:

Те, як Пекін реагує, більше пов'язане з внутрішньою політикою. Це може бути спробою відвернути увагу громадськості від нагальніших проблем і потреб - як-от наслідки пандемії Ковід-19 чи економічні проблеми.

Історія конфлікту між материковим Китаєм і Тайванем не нова - хоча до відкритого збройного протистояння поки не призводила. У 1949 році, після поразки від комуністичних сил у громадянській війні, тодішня влада втекла на острів і заснувала окрему республіку з демократичним устроєм.

Сучасний Тайвань - одна з найрозвиненіших країн у південно-східній Азії, за рівнем економічного розвитку посідає 18 місце у світі. А її ВВП на душу населення перевищує показники материкового Китаю у понад три рази. Офіційно його незалежність більшість країн світу не визнає - хоча й підтримує тісні економічні зв'язки. Будь-які спроби Тайваню інтеграції у глобальний дипломатичний і політичний простір офіційний Пекін блокує - адже вважає острів своєю невід'ємною частиною.