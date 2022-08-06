За три доби литовці зібрали майже шість мільйонів євро

Вони досі пам'ятають, як це - жити під імперським гнітом москви. Країни Балтії - один із головних лобістів українських інтересів в Євросоюзі та НАТО. Литва першою відмовилася від російського газу. Естонці дозволяють українцям залишатися і без віз. А Латвія призупинила співпрацю з росією.

Як іще підтримують нас балтійські союзники у війні з росією? Знає Анна Басова.

У середмісті Таллінна люди купують продукти на ринку. І дедалі більше зважають на цінники. За підсумками червня саме Естонія очолила антирейтинг інфляції у єврозоні. Середній показник тут зріс на 22%. А продукти харчування подорожчали більш як удвічі. Щоб упоратися зі сплеском цін, столичні мешканці вимушені змінювати звички.

Тону Ліівак, менеджер:

Я більше не маю грошей, щоб купувати їжу в супермаркетах - доводиться шукати дешевші аналоги на ринку. І це в мене ще є постійна робота. Не уявляю, як виживають студенти чи пенсіонери.

Герда Тілк, ІТ-спеціаліст:

Я стала рідше їздити машиною, бо це дорого. Купила собі велосипед. І частіше зважаю на різноманітні знижки та розпродажі в магазинах.

Рушійний чинник такого подорожчання - зростання цін на газ і пальне. Експерти називають це путінською інфляцією.

Каспар Оя, банківський аналітик:

Уперше газ подорожчав торік восени, коли польські та литовські кордони штурмували біженці. Вдруге - у грудні, коли путін погрожував Альянсу. А зараз в Україні війна - розв'язана росією.

Те, що у погіршенні ситуації винна росія, заявляють і у владних колах. А тому, заявила прем'єр-міністр Кая Каллас, Таллінн боротиметься не лише з економічними наслідками. А й усіляко зменшуватиме політичний вплив москви.

Кая Каллас, прем'єр-міністр Естонії:

Ми повинні посилювати шкільне навчання естонською мовою. По-перше, російськомовна програма значно слабша. По-друге, кремль використовує мову як привід - начебто допомагає російськомовним, а насправді втручається в політику інших країн.

Саме Естонія однією з перших відреагувала на повномасштабне вторгнення. 24 лютого, у день Незалежності Естонії, люди почали пікетувати російське посольство. А за два дні в столиці відбувся наймасштабніший за останні 30 років мітинг на підтримку України.

Одним із перших естонський уряд заявив, що росію слід відключити від системи "Свіфт" - і закрив повітряний простір для російської авіації. А потому - ратифікував статус України, як кандидата на вступ до Євросоюзу. Допомагає Естонія і в гуманітарному плані. Українці можуть залишатися в країні навіть із протермінованими візами. Натомість росіян і білорусів більше не реєструють як резидентів. Ба більше, нині Естонія ініціює заборону видачі росіянам туристичних віз до ЄС.

Володимир Зеленський, президент України:

Я хотів би подякувати за санкційну політику, що ви нас підтримуєте. Також подякувати за те, що Естонія завжди підтримувала майбутнє України серед членів Європейського союзу.

Стали на бік України й інші балтійські республіки. З першого серпня Латвія призупинила одразу кілька угод із росією - зокрема, про економічну співпрацю та спрощений режим поїздок для жителів прикордонних територій. Раніше офіційна Рига підтримала демонтаж майже семи десятків пам'ятників і споруд радянського режиму.

Егілс Левітс, президент Латвії:

Євросоюз повинен взяти приклад з Канади, яка конфіскувала російські активи та передає їх Україні. Таким чином ми б не лише допомогли відбудувати Україну. А й зробили вагомий внесок у підтримку міжнародного права. Яке росія зухвало порушує.

Небачений раніше прецедент масової підтримки України створила влітку Литва. У рекордні терміни - за три доби - литовці зібрали майже шість мільйонів євро. На ці гроші мали придбати ударний "Байрактар" для Збройних сил України. Та зрештою, турецький виробник заявив - віддасть дрон безкоштовно. А зібрану суму передадуть на гуманітарні потреби українців.

Егле, жителька Литва:

Ми пишаємося тим, що саме Литва першою зібрала гроші для перемоги України в цій війні. Зараз інші приєднаються до нашої ініціативи.

28 липня, у день української державності, Київ відвідав президент Литви Гітанас Науседа. Він вчергове наголосив, що Литва усебічно підтримує ЗСУ. Найновіший пакет військової допомоги включатиме боєприпаси, 10 броньованих автомобілів і системи боротьби з ворожими безпілотниками.