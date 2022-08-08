Окупанти перекидають підкріплення на Запоріжжя. Про це повідомили в офісі президента. Суттєве збільшення сили противника фіксують на околицях тимчасово окупованих Токмака та Нової Каховки.

Експерти зазначають, що плани російської армії очевидні - загарбники хочуть взяти Запоріжжя у кліщі з правого та лівого берегів.

Не припиняються обстріли околиць Запоріжжя. Тактика росіян незмінна: стерти з лиця землі усе живе. Останні новини зібрала Інна Гогой.

Це сільгосппідприємство в одній із громад Запорізького району. Ще декілька днів тому тут були склади зі збіжжям та насінням для майбутньої посівної. Тепер - суцільні руїни. Територію агрофірми росіяни підступно обстріляли вночі.

Олександр Бабанін, голова селищної ради:

Один склад взагалі, ви бачили, фактично його немає, другий в такому стані і дахи, які немалих коштів коштують, тоже багато, де потрібно їх заново перероблювать, бо для зерна потрібно, щоб на нього нічого з неба не капало, скажем так, інакше воно псується і тоді непригодне.

Те, як росіяни гатять по громаді, постійно чує пані Лідія. Два місяці тому вона разом із чоловіком переїхала сюди з Гуляйполя. Втім війна наздоганяє і тут. Внаслідок обстрілів будинок жінки не постраждав. Лише вибуховою хвилею вирвало вікно. Відремонтувати - допомогли сусіди. Пані Лідія зізнається, прокидатися посеред ночі від звуків обстрілів, важко психологічно.

Лідія, переселенка з Гуляйполя:

Чуть, дуже чуть, як гепають гармати і да. Дуже чуть, і ракети, як ви знаєте, вже два рази прилітали ракети, дуже це все. Дуже переноситься важко.

Голова громади каже, перші прильоти були ще у квітні. Внаслідок обстрілів у населених пунктах періодично зникає світло та інтернет. Нещодавно дісталося й місцевій школі. Вибиті вікна, двері та стелю, що посипалась у їдальні, вже відновили. Попри війну освітяни готують заклад до навчального року, але яким він буде поки навіть не прогнозують.

Валентин Володимирович, директор навчального закладу:

Дуже б хотілося, ну ви бачите самі, ви навєрно, сьогодні приїхали і чуєте, як лунають навколо нашого селища вибухи. Дуже б хотілося розпочати навчальний процес за учнівськими партами у школі у звичайному режимі.

Цивільна інфраструктура, приватні будинки, багатоповерхівки та комунальні мережі - на Запоріжжі росіяни нищать геть усе. Окупанти щодня завдають нових ударів по різних населених пунктах області. Ліквідовувати наслідки обстрілів на території за першої ж можливості виїжджають рятувальники. Піротехніки виявляють снаряди у полях та на городах, на подвір'ях людей, та у розтрощених крамницях.

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків із ЗМІ ДСНС у Запорізькій області:

Обстрілюють різноманітними боєприпасами різного калібру і різного класу, навіть заборонені Женевською конвенцією це і касетні боєприпаси, і фосфорні бомби, різноманітні ракети різного класу і потужності.

За п'ять місяців війни запорізькі рятувальники знешкодили понад тисячу сімсот вибухонебезпечних предметів. Надзвичайники вкотре закликають жителів області бути обережними. І нагадують, якщо виявили такий підозрілий предмет, слід одразу викликати піротехніків і в жодному разі не чіпати знахідку.