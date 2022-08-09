Хай там що - не падати духом. Зараз ми покажемо історію про українського прикордонника Євгена Кетриша. Одним із перших він прийняв на себе удар російських військ на Харківщині. Підрозділ Євгена потрапив під обстріл ворожої артилерії, і поряд з чоловіком розірвалася міна. Але, попри, біль і втрату, Євген мотивує і підтримує багатьох інших. Яна Танчак про незламність, щоденні виклики та героїзм - далі.

Він одним з перших прийняв на себе удар російських військ.

Мне 29 лет, я кадровий прикордонник. 11 лет уже служу. Отримав важке поранення, упала мина, может где-то в 5-7 метрах, повредила мне ногу.

І нині він мотивує інших.

Я еще всех вас заряжу энергией своей, так что все будет хорошо.

Євген Кетриш - український прикордонник. В ніч на 24 лютого був на службі.

Євген Кетриш, прикордонник:

С вечера на территории россии начали движения воинской техники, там прям шуметь начали они сильно. Ну естественно мы уже были конечно готовы, ко всем развитиям событий. Я и мой наряд, я был старшим нарядом на границе, в тот момент где-то приблизительно ближе к ночи, прям серьезней там началось у них. Там вроде как стрельба началась, как бы так посильнее уже и где-то в четыре с чем-то утра они как начали обстреливать. Ну и все, я начал ребят своих спасать, немножко подальше чтобы отвести, потому что сильно близко мы с ними конечно были. Визуально мы их не видели, это била артиллерия по нам. Да и все упала мина может где-то в 5-7 метрах, повредила мне ногу, я достал портупею - перетянул.

Пораненого військового витягнув інший боєць, допомогли й місцеві жителі. Його відвезли у харківську лікарню. Чоловік втратив багато крові. Ліву ногу довелося ампутувати.

Євген Кетриш, прикордонник:

Та сразу осознал, но я вам честно скажу, то есть я не переживал за ногу, я не переживал там за свои ранения, я переживал за своих ребят. Я тоже когда-то говорил - у меня много было молодых ребят моих и моя задача была спасти их жизни максимально.

Чоловіка спочатку лікували в Харкові, далі - в Дніпрі та Львові. Зрештою - відправили на реабілітацію до Польщі. На своїх сторінках в соцмережах український військовий показує, як нині живе.

Друзья, друзья, всем привет, значит за два месяца пользования сейчас я хожу вот так. Вроде бы нормально.

Євген Кетриш, прикордонник:

У меня получается, то есть нету никаких ограничений практически, немножко медленней правда стал, я имею ввиду в хотьбе. А так порядок. Сейчас, да единсвенное что не могу - без палки ходить, так как немного заваливаюсь вправо, это немнжко надо будет другой культиприемник. Во-первых он у меня учебный. Учебный полностью протез. Колено и культприемник, будет карбоновый - будет супер, то есть не буду заваливается. С палкой хожу везде, если плавать, протез снял - плаваешь, на машине ездить вообще одно удовольствие, то есть правая нога ж нормально все - на автомате, свободно - проблем никаких.

Євген щоденно займається з фізіотерапевтом.

Євген Кетриш, прикордонник:

Тренировки - есть физические и силовые, снимаю протез - качаю ногу, ну как бы это смешно не звучало - качаю левую ногу, ну чтобы мышца сильнее, мощнее нога была. Потому что ну как бы после ампутации понятно много мышц нету, по-новому надо развивать очень даже получается. Все хорошо - нога понемножку становится сильнее. Потом есть платформа, там держишь равновесие, то есть - пытаешься для себя понять, там крестики выбиваешь - ну там разные есть - и стоишь, шкала показывает на какую ногу больше нагрузка, тоже интересная такая штука. Для себя вырабатываешь и на подсознательном уровне как тебе лучше стоять.

Незабаром чоловікові поставлять постійний протез.

Євген Кетриш, прикордонник:

Будет у меня полностью карбоновый протез - раз, електронное колено - два, карбоновый культиприемних - три - это очень облегченное все. Он очень легкий - у меня учебный протез весит три килограмма, но основной будет весить еще меньше.

Своїм прикладом Євген намагається підтримати інших бійців.

Євген Кетриш, прикордонник:

Стараюсь помогать, рассказываю, все, что от меня зависит - как проходит этап реабилитации, какие есть нюансы, если я сам смог, почему кто-то другой не сможет? Да сможет любой - это все здесь, это все в голове и нужно только не падать духом.

Сам Євген родом з Луганська. Завжди мріяв стати військовим. І нині попри серйозну травму планує повернутися на службу.

Євген Кетриш, прикордонник:

Я надел форму еще в 2008 году. Я пошел учиться в Луганский военный лицей. Первый раз я войну там встретил в 14-м году. Я военнослужащий до сих пор, то есть меня никто не уволил. В планах служить дальше, не бросать, уже 11 лет прослужил, тем более в такой момент точно нужно служить.

І за свою службу Євген Кетриш вже отримав від президента орден "За мужність" третього ступеня.