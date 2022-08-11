Що більші втрати ворога, то ближче кінець війни. Наші колеги з Військового телебачення побували на позиціях українських бійців на Донеччині. І стали свідками того, як руйнує плани ворога всього лише один підрозділ ракетної системи "Град". За кілька годин українські артилеристи накрили батарею ворога, знищили російську САУ та завдали удару по позиціях піхоти.

Геннадій Салівон, воєнний кореспондент:

В сучасній війні таке, коли артилерія вишикувалася в полі рядочком, снаряди на ґрунті і всі тільки чекають команди "Вогонь", буває нечасто. Зазвичай вогневі засоби перебувають в районі очікування і готові виїхати в будь-якої миті.

Нам випала можливість працювати з артпідрозділом, який використовує установки залпового вогню "Град-1". Російським загарбникам такі завдають аж надто великого клопоту.

Геннадій Салівон, воєнний кореспондент:

Де саме знаходиться район очікування, нам не повідомляли. З реактивщиками ми зустрілися по дорозі і зараз прямуємо до вогневих позицій.

Сьогодні в наших захисників це вже не перший виїзд. Працювати по російській техніці підрозділ почав іще на світанку.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

По результату сьогоднішньої ранкової роботи деякий час у нас зайняло по знищенню самохідної артилерійської батареї противника. Довгий час ми за нею ганялися. Займали одну вогневу позицію, за нею іншу, і в результаті стрільби була підбита одна ворожа САУ.

Зазнавши втрат у живій силі та техніці, росіяни у першу чергу намагаються виявити наші вогневі позиції, щоб обстріляти їх з артилерії.

Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:

Не часто, але бували такі моменти - виїхали, зорієнтірували машину і вогонь відкривали. Ми зворачувались і покидали вогневу позицію.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

В більшості випадків вона робить на подавлення. На те, щоб не дати можливість нам більше працювати. Тобто її точність є меншою. В нас розвідка ведеться більш детальніше. Застосовуються БПЛА, як допомагають нам вести стрільбу по знищенню та подавленню ворожих цілей.

Геннадій Салівон, військовий кореспондент:

Зараз хлопці відпрацювали по координатам, на яких або з'явилася якась важлива ціль, або, як то кажуть, настав момент і зараз вони швидко залишають вогневу позицію.

Згодом хлопці нам повідомили - вогонь вели по позиціях ворожої піхоти.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Вона засіла і використовує мінометні батареї, які кошмарять наші передові лінії. Для того, щоб уникнути втрат серед наших підрозділів, ми виїжджаємо підстраховуємо їх. Знищуєм противника.

Коли ми поверталися на базу, повітряна розвідка надіслала дані - реактивні снаряди влучили в ціль! Над ворожими позиціями здіймається густий дим.