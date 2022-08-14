Amnesty International цього тижня рішуче взялася за підрив довіри до себе

Amnesty International дає задній хід. Там заявили, що переглянуть свою скандальну доповідь про війну в Україні. Оцінку дослідженню даватимуть незалежні експерти. Нагадаю, в одні з останніх своїх заяв "Емністі Інтернешнл" звинуватили українських військових у створенні небезпеки для мирного населення. Звіт обурив не тільки українців, а й увесь цивілізований світ.

Співзасновник шведського відділення пішов від "Емнесті", стрімко організація почала втрачати й донаторів. Постало питання про компетентність впливової раніше правозахисної організації. Як тепер Amnesty International рятує репутацію - розповість Ольга Жидецька.

Скандальний звіт про дії української армії "Емнесті Інтернешнл" опублікувала четвертого серпня. У ньому правозахисники зазначили - наші збройні сили наражають на небезпеку цивільних, адже розташовуються у житлових кварталах, школах та лікарнях. Цим, мовляв, притягують вогневі атаки росіян.

Така тактика порушує міжнародне гуманітарне право та ставить під загрозу цивільне населення, оскільки перетворює цивільні об'єкти на військові цілі.

Звіт вибухнув, як інформаційна бомба. Обурилися всі - від простих українців до європосадовців. Українська влада звинуватила правозахисну організацію у вибірковості та маніпулятивності.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Така поведінка "Емнесті" - це не про пошук і донесення світові правди. Це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою. Між країною, яка сотнями й тисячами знищує цивільне населення, міста і території цілі. І країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ, рятуючи континент від цієї навали.

Володимир Зеленський, президент України:

Попри те, що російські обстріли атомної станції є одним з найбільш небезпечних злочинів проти українців та усіх європейців, проти права на життя кожної людини, чомусь немає звіту і навіть просто, просто повідомлення від "Емнесті Інтернешнл" про це. Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації.

Таку позицію підтримали у Єврокомісії. Розкритикували звіт і впливові світові ЗМІ. Зокрема, британське видання "Зе Таймс" вважає - "Емнесті Інтернешнл", зводячи наклеп на жертв російської агресії, заслуговує називатися рупором пропаганди режиму володимира путіна. Адже у кремлі одразу заходилися смакувати деталі скандальної доповіді.

Amnesty International цього тижня рішуче взялася за підрив довіри до себе. Колись шанована гуманітарна компанія нині демонструє сумну байдужість до пригноблення. Проявивши себе м'яко щодо злочину і фашизму, вона повинна піти зі сцени.

Олії у вогонь закидів про некомпетентність укладачів звіту додала інформація про те, що матеріал вони збирали на території фільтраційних таборів і в'язниць, опитуючи охочих надати свідчення. У штаб-квартирі "Емнесті Інтернешнл" це спростували, та й відкидали будь-які звинувачення на свою адресу. Заявляли - хоч і шкодують, що завдали українцям болю, не стають на захист жодної зі сторін. А ось директорка українського офісу - Оксана Покальчук - звільнилася на знак незгоди.

Все розбилося об стіну бюрократії та глухого мовного бар'єра. Справа не в англійській, а в тому, що якщо ти не живеш у країні, в яку вдерлися окупанти та рвуть її на шматки, тобі, напевно, не зрозуміти, що ж тут такого - засудити армію захисників.

На хвилі критики з посади пішов співзасновник шведської філії "Емнесті" Пер Вестберг. Нобелівський лауреат із літератури наголосив - завданням організації завжди вважав допомогу політв'язням. Нинішні ж заяви - то перевищення повноважень.

Скандал відвернув від "Емнесті" й спонсорів. Саме тільки фінське відділення втратило понад 400 донорів.

Франк Йоханссон, виконавчий директор Amnesty International:

Цього тижня кількість людей, що припинили пожертви для організації, значно зросла. Остаточні цифри зможемо назвати лише у вересні, коли підіб'ємо підсумки за серпень.

Такий резонанс змусив керівництво організації відіграти назад. Там визнали: у скандальному звіті не приділили належної уваги російській агресії та кричущим воєнним злочинам окупантів. Тож тепер документ перевірять незалежні експерти. Зокрема, вивчать процес підготовки матеріалу та проведуть юридичний і політичний аналіз. Також в "Емнесті" заявили, що засуджують те, що опублікований документ російська влада використала у власних інтересах.