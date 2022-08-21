"Відібрати ліцензію": опубліковані суддівські записки бою Усика з Джошуа (фото) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) український боксер Олександр Усик (19–0, 13 КО) та британець Ентоні Джошуа (24–2, 22 КО) провели великий чемпіонський бій-реванш.
Усик вдруге переміг Джошуа за очками та присвятив перемогу Україні.
Судді зафіксували тріумф українця роздільним рішенням суддів (SD 12):
- Віктор Фесечко (Україна): 116–112
- Глен Фельдман (США): 113–115
- Стів Грей (Велика Британія): 115–113
Після бою відомий тренер і аналітик боксу Тедді Атлас розкритикував суддю, який віддав перемогу британцю:
"Роздільне рішення? Будь ласка, заберіть у нього суддівську ліцензію і ніколи не давайте йому суддівську картку знову".
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