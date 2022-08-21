Усик вийшов на пресконференцію з Джошуа в образі козака та заспівав "Червону калину" (відео)

Абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик вийшов на фінальну пресконференцію перед боєм з Ентоні Джошуа в образі козака - у вишиванці, в жупані та з оселедцем. Після дуелі поглядів український боксер заспівав Гімн Січових Стрільців - пісню "Ой у лузі червона калина"