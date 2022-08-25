Сполучене Королівство - одне з тих, хто чи не найоригінальніше вітало українців з Днем Незалежності.

Збирали квіти з "бавовни", переходили на українську, грали "Стефанію" і навіть читали вірші! Так світові лідери цьогоріч вітали Україну з Днем Незалежності. Політики і дипломати висловили повагу до незламності і мужньої боротьби українців із ворогом. Давайте подивимось на найоригінальніші привітання ...

Ось так оригінально вітає українців зі святом оркестр шотландських гвардійців Королівського військового оркестру Британії. Відомий на весь світ колектив виконує українську "Стефанію" - пісню-переможницю Євробачення.

Сполучене Королівство - одне з тих, хто чи не найоригінальніше вітало українців з Днем Незалежності. "Велика Британія стоятиме поруч з вами стільки, скільки знадобиться". З такими словами звернувся до українців прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. У своєму зверненні він нагадав, що країна передала Києву близько 7000 протитанкових ракет та прихистила понад 100 тисяч українських біженців.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я ніколи не сумнівався, що Україна переможе в цій боротьбі, бо жодна сила на землі не здолає патріотизму 44 мільйонів українців. І скільки б це не тривало часу, Сполучене Королівство стоятиме поруч з Україною і забезпечуватиме всі можливі військові, економічні та гуманітарні потреби.

А ще Даунінг-стріт причепурився на честь свята у синьо-жовті кольори. До Дня Незалежності України резиденцію прем'єра прикрасили соняшниками і синіми гортензіями. І ось вам оригінальне і символічне привітання від посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс. У своєму ролику британська амбасадорка складала букет із соняшників і... бавовни. Зазначила, що навіть в умовах розв'язаної Росією війни - українці зберігають почуття гумору та народжують нові символи опору.

Мелінда Сіммонс, посол Великої Британії в Україні:

Я люблю День Незалежності і чекаю на нього щороку, але, на жаль, цього року це свято затьмарене війною росії. Це справді жахлива війна. Я мала змогу переконатися в цьому, відвідавши Бучу, Ірпінь, Чернігів та інші міста, де російські війська залишили свій кривавий слід.

Головний офіс Єврокомісії також підсвітили кольорами прапору України. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що будівля відомства гордо вбралася у жовто-сині кольори, щоб показати підтримку Україні у боротьбі за вільне, незалежне та європейське майбутнє.

Урсула Фон дер Ляєн, Президент Європейської Комісії:

Ви ведете боротьбу за те, щоб утримати власну суверенність, захистити свою свободу від неприкритої агресії. Ви мобілізували вашу оборону на всіх рівнях та надали все власній країні. Ми ніколи не зможемо зрівнятися з вами у самопожертві, яку ви здійснюєте щодня. Але ми можемо і ми будемо стояти на вашому боці.

А ще світові лідери переходили на українську мову. Президент Франції Макрон українською та французькою мовами привітав Україну із Днем Незалежності. Він зазначив, що Україна може сподіватися на підтримку всієї Франції як сьогодні, так і завтра.

Еммануель Макрон, Президент Франції:

Українки, українці, іменем Франції в цей День Незалежності України я передаю вам послання дружби, послання надії від всіх французів і француженок. Захищати суверенітет та незалежність України - це означає захищати стабільність нашого світу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до українців словами Тараса Шевченка. Наголосив: НАТО - не байдуже і Альянс стоятиме на підтримці України до самої перемоги.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО: