Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України [ Редагувати ]
Фінляндія надасть новий - восьмий - пакет військової допомоги Україні для захисту від російської агресії. Про це повідомило міністерство оборони країни.
Міністр оборони Антті Кайкконен заявив:
Боротьба за оборону України триває, потреба у допомозі, як і раніше, велика. Ми відправляємо новий пакет оборонних матеріалів.
Щоб гарантувати доставку допомоги, Фінляндія не надає жодної додаткової інформації про зміст, спосіб або розклад поставок.
За даними Reuters, вартість нового пакету оборонної допомоги - 8,3 млн євро. Сумарна вартість військової допомоги Фінляндії Україні - 92,3 млн євро.
Нагадаємо, що Фінляндія скоротить кількість віз, які видаються росіянам.
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