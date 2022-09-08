Зеленський відреагував на смерть Єлизавети ІІ [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю королеви Великої Британії Єлизавети II. Про це він написав у Twitter.
З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття Королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою. Наші думки й молитви з вами.
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Її Величність королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла у четвер, 8 вересня, у віці 96 років. Про це повідомила прес-служба Букінгемського палацу. Королева померла у замку Балморал у Шотландії. Причини смерті не повідомляються.
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