Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю королеви Великої Британії Єлизавети II. Про це він написав у Twitter.

З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття Королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою. Наші думки й молитви з вами.

Її Величність королева Великої Британії Єлизавета II померла сьогодні у віці 96 років у замку Балморал у Шотландії. Новим королем Сполученого Королівства став принц Уельський Чарльз. Він узяв собі ім'я Карл III.