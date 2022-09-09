У Черкасах відбувся незвичний аукціон, де збирали гроші на реанімобіль для передової. Більшість з лотів були не чимось матеріальним, це були певні майстер-класи, творчі доробки. Скільки вдалося назбирати, та які лоти продали найдорожче, подивіться!

Майстер-класи, спортивні артефакти, військові артефакти.

На почесному місці в укритті викладені усі лоти, які планують продати. Більшість - це сертифікати на певну послугу, як і планували організатори заходу.

Юлія Баранько, організаторка аукціону:

Дуже багато матеріальних аукціонів, а ми вважаємо, що українська нація сильна саме завдяки тому, що ми круті, розумні, талановиті, це знання, це вміння, то чому б це власне і не продати. Це можливість залучити більше людей і залучити більше коштів, бо ми насправді не знаємо скільки люди готові віддати за той чи інший лот.

Серед лотів - урок акторської майстерності від актора черкаського драмтеатру Павла Гончарова. Торг за нього починається з тисячі гривень. Чоловік каже - готовий поділитися тим, що вміє робити найкраще.

Павло Гончаров, актор:

Хтось співає, хтось танцює, хтось якісь речі випікає, кожен робить справу, яку вміє найкраще і кожна справа приносить результат. Моя справа направлена, щоб психологічно людей зцілювати, робити їх впевненішими.

Загалом представлено півтора десятка лотів. Найактивніше учасники аукціону змагалися за купівлю картини, створеної штучним інтелектом та за урок контраварійного кермування.

Сергій придбав футболку та боксерські рукавички відомої черкаської спортсменки. На це витратив 15 тисяч гривень.

Сергій Тищенко, учасник аукціону:

Я перед аукціоном пройшовся подивився, так як мені тема боксерська близька, тому я попередньо для себе декілька лотів визначив. Це підтримка збройних сил наших, які знаходяться на передовій і ми повинні максимально допомагати.

За всі лоти вдалося вторгувати понад 355 тисяч грн. Загалом на купівлю реанімобіля мають назбирати 20 тисяч євро, тож організатори анонсують нові цікаві заходи для закриття збору.