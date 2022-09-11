Зеленський доручив Кабміну забезпечити Польщу електрикою та відправити 100 тисяч тонн вугілля [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський анонсував постачання електроенергії з Хмельницької АЕС до Польщі. Вони розпочнуться у грудні. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні 10 вересня.
Доручив прискорити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до польського міста Жешува - першого Міста-рятівника. Дякую тобі, Жешуве. Нагадаю, що це особливе звання було присвоєне Жешуву ще навесні за надзвичайно вагому допомогу Україні. Маємо завершити до 8 грудня цю реконструкцію й забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики.
Крім того, президент України доручив розглянути питання про термінове постачання до Польщі 100 тис. т вугілля. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, країна на складах знаходиться майже 2 млн т вугілля. Це у 2,5 рази більше, ніж у вересні 2021 року.
Також доручив Кабміну опрацювати можливість термінового постачання Польщі 100 тисяч тонн енергетичного вугілля вже зараз. Ми маємо на цей час достатні обсяги для себе й можемо допомогти нашим братам підготуватися до цієї зими.
9 вересня Київ відвідав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він поговорив із Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем. Президент України обіцяв допомогти у Польщі подолати енергетичну кризу. Цього року середній рахунок за електрику у Польщі зріс на 24% порівняно з 2021 роком.
3 вересня окупаційна влада Енергодара повідомила, що постачання електроенергії в Україну з найбільшої в Європі з Запорізької АЕС в Україну призупинено через пошкодження внаслідок обстрілів.
Крім Запорізької та Хмельницької в Україні є ще три атомні електростанції. За кількістю енергетичних реакторів країна посідає п'яте місце у Європі.
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