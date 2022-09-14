Робітничі професії знову у тренді. Війна кардинально переформатувала ринок праці. І тепер замість юристів та менеджерів найчастіше шукають людей як-то кажуть "з руками".

На Рівненщині, наприклад, відкрито майже пів тисячі вакансій швачок. І через брак кравчинь місцевим компаніям доводиться самим з "нуля" навчати персонал. Сніжана Сидорук побувала в одному з таких центрів підготовки. Її сюжет далі.

Богдана вперше за швейною машинкою. Дівчина цьогоріч завершила навчання за спеціальністю соцпрацівник. Та роботу за дипломом не знайшла. Стала на облік у центр зайнятості. Їй запропонували курси швачки. Тепер опановує новий фах.

Богдана Мамчур, слухачка курсів:

Коли я вже пришла сюди я зрозуміла, що мені це подобається. Ідей дуже багато в голові. А ще в мене є друзі і вже зразу такі. Богданка, ти нам будеш шити там повзунки, розпашонки. Друга в мене поступила - подружка - в медичний університет, то я кажу всьо - тобі буду шити халатіки, форму.

Шити навчається і Марина. Жінка - переселенка. До Рівного переїхала із Костянтинівки, що на Донеччині. Дім там зруйнував ворог. За освітою вона - агроном. В себе вдома ще й підробляла перукарем. Та бажаної вакансії не знайшла.

Марина Мушинська, слухачка курсів:

Як приїхала сюди я побачила попит у швачках. Великий. Я так собі сказала: "Я можу". Ну і захотілось щось змінити. Так що в моєму житті все змінилося- в мій дом влучила ракета, так що мені потрібно щось так на 180 градусів повернутися, ну чому б ні - вчитися ніколи не пізно.

Таке курси організували у Рівному вперше. У центрі підготовки операторів швейного обладнання вже кілька днів навчається десять жінок.

Валентина, викладачка курсів:

Курс невеликий, через те досить важливо його завантажити матеріалом так, щоб цей матеріал засвоївся добре. Тут має бути, щоб люди могли схеми читати, щоб вони могли чітко розуміти технолога, який в цеху буде видавать їм завдання.

Перший курс навчання організували за потребою місцевого підприємства, яке шиє жіночий одяг. У компанії кажуть, кадрів катастрофічно не вистачає, адже обсяги замовлень - зростають.

Оксана Харькіна, голова Асоціації легкої промисловості Рівненської обл. :

Після того, як ми провели дослідження, зрозуміли, що майже вся легка галузь потребує кадрів і це в першу чергу швачки й інші підприємства також мають роботу, але нема кому її робити фактично.

Рівненщина має величезний попит на швачок. Наразі в області є майже пів тисячі подібних вакансій.

Тарас Комаренко, керівник бізнес-школи:

На Рівненщині понад 400 підприємств легкої промисловості. Через повномасштабне військове вторгнення жінок дівчат вони виїхали за кордон. І компанії відчувають гостру потребу у кадрах. І саме підготовка людей, які ніколи раніше не були швеями, які готові зараз освоїти цю спеціальність - це для них резерв, нова можливість,

Навчання триватиме два місяці. Курс - безкоштовний. Наталія Матвійчук, яка все життя пропрацювала у торгівлі, каже, нарешті тут реалізує свою шкільну мрію.

Наталія Матвійчук, слухачка курсів:

Це була мрія, по-перше. По-друге, мені потрібна робота. Але я, як побачила, що курси безкоштовні - я пішла на курси. Швачка може себе вдіти. І не тільки себе. Якщо нема роботи, даже дома можна заробити кошти.

До цього соціального проєкт на Рівненщині мають намір залучити й інші підприємства регіону. Зокрема, вже є попередні домовленості з двома компаніями, які готові навчати фахівців для своїх потреб.