Вже понад століття в Україні існує скаутський рух "Пласт", який виховує гідних громадян. З початку російської агресії більшість вихованців "Пласту" - стали до лав захисників. Майже два десятки з них - загинули. Аби вшанувати полеглих пластунів, у Черкасах провели "церемоніальну варту". До неї долучилася і наша знімальна група.

Вже восьмий рік поспіль Марія приїздить з Черкас у село Крутьки, на могилу свого чоловіка. Капітан третього полку спецпризначення народний герой України Євген Подолянчук загинув під час оборони Донецького аеропорту восени 14 року. Біля пам'ятника дівчина ставить солодку воду і цукерки...

Всякі солодощі він полюбляв...все таке він пив і їв.

А ще на могилі Євгена безліч живих квітів, їх привезли побратими офіцера. Попри плин часу Марія цьому не дивується - Женя завжди був відданим та справжнім чоловіком і другом. Його таким свого часу зробив "Пласт", де пара і познайомилась. Ще юнаком Євген планував поєднати своє життя із військом і з початком війни одним з перших став на оборону країни.

Марія Сєргєєва, пластунка:

Згадую його, наприклад смс, що я воюю заради твого щастя, щоб у вас все було добре, що треба жити й радіти життю, що це не дарма все. Да …це все через біль буває, але я знаю, що в мене є такий янгол і що життя продовжується, але з раною.

Під вечір до Площі Слави в Черкасах із квітами в руках сходяться люди. Пам'ять Євгена вшановують і в рідному місті. Цю акцію влаштував черкаський курінь пластунів названий на честь офіцера. Перед панахидою пластуни шикуються і виконують гімн організації.

"Пласт" наша гордість і мрія, любій вітчизні наш труд.

В руках у людей портрети 17 пластунів зі всіх куточків України, які загинули за її свободу. Хоча й умовно, але ці хлопці теж в строю, каже Ігор. Чоловік один з найстарших учасників церемонії й взяти в ній участь, каже, був його обов'язок. Сам він родом з Донеччини та про горе втрат знає не з чуток.

Ігор, пластун з Донеччини:

В мене вбито сестру, вона намагалась виїхати з Маріуполя, була поранена в живіт - не вижила від кровотечі. Де її поховали, я не знаю, ми досі її не знайшли. Мій хрещений батько в Маріуполі. В мене залишився дім на окупованій території, церква, перші пластуни, з якими я займався …мудрі філіни.

Після панахиди за загиблими пластунами їхні портрети символічно складають на щит із зображенням пластунської лілеї та проносять крізь живий коридор пошани.

Ігор, пластун з Черкас: