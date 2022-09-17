Про життя і роботу на новому місці медики розповіли нашій знімальній групі.

Медики-переселенці облаштовуються на Черкащині. Лише в одній із приватних клінік обласного центру знайшли роботу одразу семеро фахівців медичної галузі - це і лікарі, і медсестри, і молодший персонал. Про життя і роботу на новому місці розповіли нашій знімальній групі.

Світлана Скоробагата уважно слухає скарги пацієнтки. Жінка понад 30 років працює кардіологом. Навесні вона через постійні обстріли переїхала з Донеччини у Черкаси і майже одразу знайшла роботу за фахом.

Світлана Скоробогата, лікар-кардіолог:

Десь 2-3 тижні мені прийшлось трошки почекати, а далі все пішло наче так і нада. Розумієш, шо ти на робочому місці і не просто так приїхав і сидиш чогось вижидаєш, хоча дуже хочеться додому, дуже.

А от медсестра Ганна Савіна працювала в обласній дитячій лікарні на Луганщині більше десяти років. На переїзд наважилася задля безпеки двох своїх дітей.

Ганна Савіна, медсестра:

Були масивні обстріли, змушені були виїхати, бо наша будівля постраждала і в ній просто неможливо було проживати, виїхали просто спонтанно на Черкащину, мали надію, шо тут буде безпечно і спокійно.

І таких життєвих доль, які змінила війна, лише у цьому медзакладі аж сім. В одній із приватних клінік після повномасштабного вторгнення виїхало кілька спеціалістів, і керівництво одразу розпочало пошук фахівців.

Світлана Панченко, директор клініки:

Багато кваліфікованих людей переїхало у наше місто і тому ми дуже швидко найшли. Чесно кажучи, так сталось, а з другої - хотіло допомогти людям, так співпало.

Медичні працівники - серед найзатребуваніших у переліку вакансій на Черкащині. До того ж, держава компенсує підприємцям, які працевлаштували переселенців, по 6,5 тисяч гривень упродовж двох місяців.