Медики-переселенці облаштовуються на Черкащині [ Редагувати ]
Медики-переселенці облаштовуються на Черкащині. Лише в одній із приватних клінік обласного центру знайшли роботу одразу семеро фахівців медичної галузі - це і лікарі, і медсестри, і молодший персонал. Про життя і роботу на новому місці розповіли нашій знімальній групі.
Світлана Скоробагата уважно слухає скарги пацієнтки. Жінка понад 30 років працює кардіологом. Навесні вона через постійні обстріли переїхала з Донеччини у Черкаси і майже одразу знайшла роботу за фахом.
Світлана Скоробогата, лікар-кардіолог:
Десь 2-3 тижні мені прийшлось трошки почекати, а далі все пішло наче так і нада. Розумієш, шо ти на робочому місці і не просто так приїхав і сидиш чогось вижидаєш, хоча дуже хочеться додому, дуже.
А от медсестра Ганна Савіна працювала в обласній дитячій лікарні на Луганщині більше десяти років. На переїзд наважилася задля безпеки двох своїх дітей.
Ганна Савіна, медсестра:
Були масивні обстріли, змушені були виїхати, бо наша будівля постраждала і в ній просто неможливо було проживати, виїхали просто спонтанно на Черкащину, мали надію, шо тут буде безпечно і спокійно.
І таких життєвих доль, які змінила війна, лише у цьому медзакладі аж сім. В одній із приватних клінік після повномасштабного вторгнення виїхало кілька спеціалістів, і керівництво одразу розпочало пошук фахівців.
Світлана Панченко, директор клініки:
Багато кваліфікованих людей переїхало у наше місто і тому ми дуже швидко найшли. Чесно кажучи, так сталось, а з другої - хотіло допомогти людям, так співпало.
Медичні працівники - серед найзатребуваніших у переліку вакансій на Черкащині. До того ж, держава компенсує підприємцям, які працевлаштували переселенців, по 6,5 тисяч гривень упродовж двох місяців.
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