Колаборанти у Мелітополі почали виходити на зв'язок з українськими спецслужбами

Паніка в рядах колаборантів. Після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині, зрадники пакують валізи та масово рухаються в бік росії. Але, як з'ясувалось, їм там ніхто не радий. Тим часом рух Опору набирає обертів. Українські партизани глушать зв'язок, ріжуть колеса поліцейським машинам та підривають колаборантів.

Скільки посіпак втратила росія за останній тиждень? Та чому зрадники тепер готові здатися Україні? Про все - Карина Вакарєва.

Киваючи п'ятами з Харківщини, після успішного контрнаступу ЗСУ, російські армійці не лише своїх погубили по дорозі. А й забули про відданих прихильників, які допомагали їм будувати "русскій мір" на окупованих територіях. На пунктах пропуску утворилися величезні затори зі зрадників. Та росії, схоже, вони не потрібні.

Олег Жданов, військовий експерт:

У них в компьютере занесены номера и серии российских паспортов, которые выдавались на территории Украины. И те, кто предъявляют паспорт гражданина российской федерации, но выдан на территории Украины - не пропускают на территорию российской федерации.

Утім, декому виїхати таки вдалося. Чоловіка на цьому фото звати Микола. Зараз він облаштувався на бєлгородському вокзалі. А це він же - за три дні до звільнення Вовчанська - отримує російське громадянство.

Доля цього чоловіка - яскравий приклад, що окупанти не мають жодних планів на колаборантів, Окрім як - використати та викинути.

Андрій Миселюк, політолог:

Росіяни з певною пересторогою та недовірою до таких людей ставляться і розуміють, що, в принципі, на них покладатися беззастережно не можна. Тому що, якщо ти зрадив один раз, то ти й надалі будеш зраджувати.

Клянусь соблюдать конституцию и законодательство российской федерации. - Права и свободы граждан. - Защищать свободу и независимость российской федерации.

А це відео з Куп'янська. Який уже звільнили Збройні сили України. На що сподівалися ці колаборанти - невідомо. Мабуть, на "кращу долю" та розпіарене гасло - "росія своїх - не кидає"!

Приезжал вот Андрей Турчак в Харьковскую область несколько месяцев назад и говорил, что россия здесь навсегда. Что мы видим, к сожалению, сейчас? Что россия ушла.

Заколисані наративами російської пропаганди, колаборанти вірили, що Україна програє цю війну. Втім, усвідомлення, що ЗСУ здатні рішуче наступати - підірвало довіру до сили російської армії. Навіть топові путінські крикуни засумнівалися. Й від заяв "взяти Київ за три дні" - почали активно будувати плани щодо оборони бєлгорода.

Они не входят и не атакуют бєлгород, не потому что у них нет сил. А потому что им пока НАТО не дало такую команду.

Нарешті, зрадники побачили, що під час масштабної втечі окупанти щось не сильно переймаються долею своїх "союзників". Тож на півдні України колаборанти вже сидять на валізах.

Народ испуган, деморализован. Потому что там тоже говорили, что не уйдем, там тоже говорили, что это все навсегда.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Люди з наближенням до Збройних сил України почали все ж таки чекати звільнення. На зараз всі колаборанти розуміють, що відповідальність до них обов'язково прийде або через рух опору - партизанський рух, або після звільнення.

І в такому режимі росіянам стає все складніше контролювати тимчасово окуповані території. Навіть херсонський зрадник Кирило Стремоусов, в ефірі російського телебачення - не приховує

Многие сегодня еще более стали бояться, что россия может уйти.

Конспіролог та ватажок антиваксів у минулому, а нині - блогер-колаборант - Стремоусов свої проросійські погляди ніколи не маскував. Тож, з приходом росії те й робить, що публікує відверту ахінею.

Они готовы есть наших детей, они готовы убивать, они готовы на сегодняшний момент, как террористы, уничтожать все живое и все русское.

У Херсоні колекція російських маріонеток - чи не найвідоміша. Активним пособником кремлівських загарбників з перших днів повномасштабного вторгнення став Володимир Сальдо. Не абихто, а тричі мер Херсона. Головою окупаційної адміністрації його призначили наприкінці квітня. А у червні зрадник отримав російський паспорт.

Для меня лично это событые действительно историческое и долгожданное. Я всегда думал о том, что мы - одна страна, что мы - один народ.

На початку серпня херсонський гауляйтер повідомив - йому зле. У нього нібито ускладнення після перенесеного ковіду. Однак пізніше з'ясували - Сальдо отруїли хімічними речовинами. Колаборанта негайно госпіталізували та ввели у медикаментозну кому. Підозра пала на російські спецслужби. А коли з'явилася новина, наче Сальдо загинув -

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Тут почалася паніка. І тоді, я так розумію, ФСБшники його оживили.

Тож, гауляйтер "воскрес" та вийшов в ефір.

Какое-то время я не выходил в эфир и вы меня не видели. Действительно, я был на попечении очень серьезных врачей.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

І знову таки десь пропав. Тобто, я так розумію - його вивели з коми, він записав відео і знову туди ввели. Тобто, ФСБшники не хочуть повернення Сальдо.

І поки Сальдо, як жартують у мережі, - "тимчасово живий" - серед інших зрадників дедалі більшає ідейних фанатів кобзона. За співпрацю з ворогом поплатився херсонський колаборант Дмитро Савлученко. Його автівку підірвали партизани. Вибух стався, коли чоловік сідав у машину. Загиблий був членом партії Шарія. Розірвало від любові до росії й гауляйтера на Запоріжжі.

Я, Сушко Иван Викторович, беру на себя обязаности главы пгт Михайловка.

Автомобіль, в якому їхав Сушко, вибухнув якраз на День Незалежності України. Колаборанта забрали до лікарні, де він помер. Чоловік з моменту окупації добровільно пішов служити до загарбників, зробивши карколомну кар'єру від тамади - до керівника громади. А кількома днями пізніше у повітря злетить й поліцейська автівка, в якій перебував "заступник начальника ДАІ" тимчасово окупованого Бердянська Олександр Колесніков. І такі події змушують колаборантів задуматись.

Андрій Миселюк, політолог:

Харківський наступ змінив дуже істотно ситуацію щодо російського впливу. І ті люди, які проводять співробітництво чи думали проводити співробітництво - вони побачили, як швидко українська влада повертається, як швидко росіяни забираються.

Через масову ліквідацію зрадників та потужний рух опору, колаборанти у Мелітополі почали виходити на зв'язок з українськими спецслужбами! Вони пропонують надавати важливі дані в обмін на послаблення відповідальності за зраду.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя:

Колаборанти чітко розуміють, що Мелітополь буде звільнено, в Мелітополі буде знову український прапор і вони вирішили сховатися і дочекатися наступу Збройних сил, щоб потім здатися нашому правосуддю.

За останній тиждень росіяни не дорахувалися як мінімум чотирьох колаборантів, а ще одна потрапила до лікарні. Достеменно невідомо, хто стоїть за замахами на зрадників, але їм час зрозуміти - спокою їм не буде.