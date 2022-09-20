Ціни деруться вгору - це вже відчули українці, чиї гаманці помітно схудли, порівняно з минулим роком. І, за інформацією держстату, найбільше подорожчали овочі - плюс 115%. На другому місці -крупи, вони додали в ціні 80%, а на третьому - олія, її ціна зросла майже вдвічі 50 %. Українці врахували прогнози економістів і вирішили робити запаси на зиму. Тож активно наповнюють свої погреби та комори овочево-фруктовою консервацією. Колеги дослідили тему і розкажуть більше.

У погребі Людмили Зенов'ївни - жодного вільного місця на полицях. Усе заставлене банками із домашньою консервацією. Компоти, варення, джеми, салати, соління - від різноманіття закруток розбігаються очі. І на кожній - обов'язкове маркування.

Господиня запаси на зиму робить щороку… Але цьогоріч - каже, у рази більше. В банки закатує буквально все, що вирощує в саду та на городі. Із червня ключ для консервації із рук не випускає.

Людмила Облищук, господиня:

І так цілий час щось кручу, кручу і так вже дойшла до осені. Вже цілий підвал, вже немає де класти. Цього року трохи більше крутим, щоб нічого не пропало. Може треба буде передати на ЗСУ, може що комусь.

Забезпечує закрутками пані Людмила і родини дочки та сина.

Мариновані чи квашені - помідори в родині пані Людмили люблять усі, навіть онуки. Відтак банок із томатами в погребі - найбільше.

Консервацію пані Людмила лише помідори, які виростила сама. Має теплиці - зазвичай збирає урожай аж до перших морозів.

Свіженьких помідорів набрали… Далі - прямуємо на грядку, аби зібрати ще кілька необхідних інгредієнтів.

Захоплюємо із комори ще кілька цибулин та часник. Та беремося до консервування. Помідори пані Людмила уважно сортує - бере лише стиглі, без пошкоджень та однакові за розміром. Бо якщо взяти різні, каже господиня, є ризик, що під час стерилізації - потріскаються...

Поки господиня нарізає петрушку та листя хрону, я чищу часник та цибулю. Всі заготовки зроблені, тож - наповнюємо банки.

Цибулю нарізаю кружальцями… Для консервації пані Людмила використовує відразу два сорти - білу та синю… Каже: кожна дає свій особливий присмак: перша - гіркуватий, друга - солодкуватий.

Перший шар готовий. За таким принципом викладаємо і наступні, але петрушку вже не дрібнимо, а кидаємо пучком. Помідори в банці, тепер готуємо маринад.

На трилітрову банку треба 50 гр солі, 50 гр цукру, і 70 оцету. Це будуть трохи гостріші. А якщо хтось любить солодші, то оцету треба дати 50 , а цукру 70.

У родині пані Людмили всі люблять солодші помідори, тож додамо більше цукру. Лише вода на плиті закипіла, кидаємо в каструлю всі інгредієнти і добре перемішуємо. Далі - маринад має кілька хвилин простити, і заливаємо його в банку. За цим рецептом, каже господиня, консервує помідори вже багато років.

А ми рухаємося далі. Наступний етап - стерілизація. Водою має бути покрито дві третини банки.

І ось ще одна трилітрова банка маринованих помідорів - готова. Та в погребі закрутки довго не затримаються. Рідні вже розпочали спустошувати полиці…

Ігор, син господині: