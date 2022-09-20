У Бурині, на Сумщині, та навколишніх селах відновлюють електромережі після раптового смерчу. Кілька хвилин негоди наробили багато шкоди. Одна людина загинула під стіною, що обрушилася, ще восьмеро, з-поміж них і немовля, отримали різні травми. До сотні будинків залишилися без покрівель, а деякі споруди взагалі перетворились на руїни. Нині мешканці чимдуж поспішають підлатати житло, адже прогноз погоди найближчими днями не покращиться. Докладніше - Юлія Зайцева.

Лише одна кімната, і та без даху - такий тепер будинок Тетяни. Знесло паркан, господарські споруди, усі заготовки для худоби. Сама жінка ледь уціліла.

Тетяна Чорнозуб, жителька Бурині:

Шишкою отделалася на голові, і рука наверно, ушиб, бо ми якраз поралися, виходили по господарству і таке началося летіть. Я не знаю, як я в кухню проскочила.

Важко уявити, але оцей пустир по сусідству був повноцінним обійстям. Того вечора в гості до бабусі завітали найрідніші - піврічний онук з мамою. І за секунди усе змінилось…

Галина, жителька Бурині:

У залі сиділи на кроваті, гуляли з дитиною, начався дождь, тоді вітер, і тоді, не знаю як воно случилось, нас привалило просто. Самі откапувались, самі вибігали, були в шоці. Тоді вискочили - не знаєм куди бігти, дитина кричить, ми перелякані…

Молоду жінку з немовлям забрали до лікарні.

Катерина Голубцова, т.в.о. директора Буринської лікарні:

Екстренка за маршрутом відправила цю дитину на лікування у дитяче відділення Конотопської центральної райлікарні. Хлопчик, стан дитини стабільний.

У руїнах - уся вулиця.

Буревій пронісся ще кількома районами Бурині. Такої люті природи мешканці не бачили ніколи.

Тетяна, жителька Бурині:

Потемніло все, вітер начався страшний, і начало грохотать. Я кажу: господи, чи це стріляють, чи шо це таке робиться, дочка каже, да не мам, це наверное, гром все-таки, це не стріляють, давай ми тоді всі ховаться, в хату, ну як почалося, і дерева летіли, і шифер летів….

Одна людина загинула, на неї впала стіна. Ще восьмеро постраждали, половина - у лікарнях, інші отримали допомогу.

Микола Мамочка, житель Бурині:

У мене сльози на очах, птицю побило, все поламало, он окна, та то окна, людей побило, даже в нас отута во на , кажуть і на нашій вулиці єсть жертви і там мужчину вбило.

Пан Микола - в розпачі, каже, - годі й сподіватись відремонтувати хату до зими.

Так само надією на допомогу живе й Тетяна.

Тетяна Чорнозуб, жителька Бурині:

Будматерали оці всі дорогі які. Сьогодні їздила, написала заяву на допомогу в наш ЦНАП, міський, написала допомогу, коли вона буде і в якому розмірі, це ми не знаєм.

Міська влада вирішила виділити по 10 тисяч гривень кожному постраждалому будинку. А з обласного матеріального резерву надали будматеріали.

Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації:

Працюють будівельні бригади, комунальні служби, в громадах розчищені всі проїзди, зараз опрацьовуємо з керівництвом однієї і другої громади виділення коштів для докупівлі необхідних буд матеріалів, залучаємо проект добробат.

Тим часом військові та рятувальники допомагають розгрібати завали та лагодити дахи.

Олег Стрілка, керівник сектору ГУ ДСНС України в Сумській області:

Постійно здійснюється розчищення поламаних дерев, а також спеціальною плівкою рятувальники затягують зірвані дахи будинків. Всього до даних заходів залучено понад 100 рятувальників.

ДСНСівці також облаштували пункти обігріву. Майже 20 тисяч жителів громади залишились без світла, майже півтисячі господарств - без газу.

Лікарня рятується генератором.

Катерина Голубцова, т.в.о. директора Буринської лікарні:

Проблема із дизель-генераторами, один потужністю 65 квт працював усю ніч, забезпечував весь хірургічний корпус електроенергією.

Та наразі поступово постачання електрики відновлюється.