Оголошення Володимиром Путіним часткової мобілізації в росії не врятує ані його самого, ані вертикаль його влади, ані його країну.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише астролог Дмитро Уранус.

Кремлівський диктатор опинився у положенні цугцванга, будь-яка його дія веде до неминучої поразки. Він сам затягує петлю влади на своїй шиї, але при цьому він так не рахує і нічого не бачить навколо себе.

"Зарозумілість путіна, і його маніакальна упертість, не мають межі. Він взагалі не має почуттів і жалю, абсолютно не емпатична особистість. Він поставив за мету, і нікого не слухає, чи реально досягнення мети чи ні. Цьому звірові в людській подобі все одно скільки людей загине задля досягнення його цілей, 100 тисяч, мільйон – не має значення", - написав астролог.

У той же час мобілізація в росії, затягування війни і величезні жертви практично неминучі, якщо путін залишиться при владі.

"Він розуміє, що якщо зупинить війну зараз - програє зараз, його розірвуть свої ж. Психологія поведінки путіна не передбачає поразки та поразки, адже він у дорослому житті ніколи по-великому не програвав. Він просто не знає, що таке програш у політиці чи війні, і завжди використовував для вирішення проблем просту тактику – створити ще більшу проблему і перекрити їй попередню", - наголосив Уранус.

Диктатор побудував перевернуту піраміду проблем, яка рано чи пізно впаде і розчавить і його, і росію. Він не знає як поводитися, і що робити, у разі програшу, оскільки такого сценарію у нього немає.

"Цей нелюд продовжить війну завдяки воєнному стану та мобілізації в росії, але все одно зазнає поразки. Через півроку, рік, півтора - не важливо, головне підсумок буде саме таким. І цю поразку йому повинні завдати самі росіяни, оскільки тепер варто питання - або він, або вони", - резюмував астролог.

Уранус закликав росіян звільнитися від тирана і згадати, що на коні стоять їхні життя.

"Україна та українці вам у цьому радісно допоможуть", - написав фахівець.