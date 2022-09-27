Данілов розповів, що Україна згодна обговорювати з рф [ Редагувати ]
Чим довше росія відтягує перемовини з Україною щодо контрибуцій і репарацій, тим більшими будуть суми відшкодування збитків.
Про це пише секретар РНБО Олексій Данілов в Twitter.
"Україна ніколи не була проти переговорів з рф... щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини - тим гірші умови і більші суми", - написав він.
Данілов впевнений, що завдання зі звільнення України від загарбників і дефрагментації росії будуть виконані в повному обсязі у відповідності до планів і графіків.
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