росія готує ґрунт для зриву "зернової угоди" - Зеленський [ Редагувати ]
росія готує ґрунт для спроби зриву "зернової угоди". Йдеться про розблокування морського шляху.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
За його словами, Україна поінформувала західних партнерів про "брехливі заяви Москви".
"Статистика експорту абсолютна прозора і доступна всьому міжнародному суспільству. Понад 5 млн тонн продукції відправлено на експорт із трьох наших портів. 232 судна вийшли. Якщо взяти тільки країни Африки, то наша продукція вже експортована до Алжиру, Ефіопії, Єгипту, Лівії, Кенії, Сомалі, Судану, Тунісу, щоби РФ знову не поставила ці країни в умовах продовольчої кризи", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, президент рф володимир путін під час виступу на Східному економічному форумі пригрозив обмежити вивіз зерна з України нібито через те, що майже все зерно з України вирушило не до найбідніших країн, а до Євросоюзу і заявив, що планує обговорити це з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом.
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