Україна хоче провести ювілейний чемпіонат світу-2030 з футболу [ Редагувати ]
Україна братиме участь у спільній заявці Іспанії та Португалії на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Про це повідомляє британська газета The Times.
Повідомляється, що про партнерство офіційно мають оголосити керівники футбольних федерацій Іспанії та Португалії у середу, 5 жовтня, під час прес-конференції у штаб-квартирі УЄФА. Планується, що Україна прийматиме кілька матчів групового етапу.
У червні 2022 року Іспанія та Португалія офіційно подали заявку на проведення чемпіонату світу 2030 року. Також спільні заявки подали Аргентина, Уругвай, Парагвай та Чилі; Єгипет, Греція та Саудівська Аравія. Ще однією країною, яка претендує на проведення турніру, є Марокко.
Іспанія вже проводила чемпіонат світу на території своєї країни у 1982 році. Португалія 2004-го приймала матчі чемпіонату Європи. Іспанія та Португалія подавали спільну заявку на проведення чемпіонату світу 2018 року, який пройшов у росії.
Нагадаємо, з 21 листопада по 18 грудня у Катарі проводитиметься чемпіонат світу-2022.
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