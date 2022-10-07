Японія розширила санкції проти росії [ Редагувати ]
Джерело: Pexels
Уряд Японії запровадив нові санкції проти росії за спробу москви в односторонньому порядку анексувати чотири області України. До списку осіб, які підлягають заморожуванню активів, додасться 81 особа та дев'ять організацій.
Про це повідомляє NHK.
До них входять високопоставлені урядовці та організації, пов'язані з військовими. Також до списку додані проросійські сепаратисти на сході та півдні України, які, як вважається, несуть пряму відповідальність за односторонню анексію.
Заступник головного секретаря кабінету міністрів Кіхара Сейджі заявив журналістам, що кроки, які росія називає "референдумами", обмежують суверенітет і територіальну цілісність України і є порушенням міжнародного права.
Він сказав, що Японія рішуче засуджує їх, додавши, що його країна не може миритись зі спробами росії в односторонньому порядку змінити статус-кво.
Кіхара сказав, що Японія продовжуватиме співпрацювати з іншими членами G7 та світовою спільнотою, щоб просувати жорсткі санкції проти росії.
по темі
Заради одностайності довелося піти на деякі поступки. Які саме, та кому поступилися розкаже Анна Басова.
Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти росії за її агресію проти України
Журналіст Рікард Йозвяк заявив про те, що декілька країн Європейського союзу, крім Угорщини, блокували восьмий пакет санкцій проти росії
До списку санкцій, який Рада національної безпеки та оборони схвалила 30 вересня, потрапили чотири артистки-громадянки України, які мешкають у Росії: Анна Седокова, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій та Ані Лорак
У середу вранці, 5 жовтня, у Брюсселі прийняли восьмий пакет санкцій, за словами дипломатів, російської алмазодобувної компанії "Алроса" не увійшла до списку