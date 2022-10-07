ЗСУ увійшли до Макіївки Луганської області [ Редагувати ]
Станом на п'ятницю, 7 жовтня, українські військові увійшли до села Макіївка Луганської області. Про це повідомляється у Facebook 198 батальйону ТРО.
Варто відзначити, що Генеральний штаб України поки що не підтверджував інформації щодо звільнення Макіївки.
ЗСУ продовжує звільняти нашу рідну Сватівщину. Село Макіївка - це Україна.
Також наші бійці показали відео, яке було записано в селі.
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