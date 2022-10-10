Окупанти знову ракетамі вдарили по житловому будинку у Запоріжжі (відео) [ Редагувати ]
Вночі 10 жовтня російські війська знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Усього було близько 10 прильотів.
"Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових приходів. Наслідки встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ракетної атаки у центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.
На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби.
Нагадаємо, 9 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю понад 20 ракет. Загарбники атакували місто з тимчасово окупованої території – з районів Мелітополя та Бердянська.
Внаслідок атаки було частково зруйновано дев'ятиповерхівку та п'ять приватних будинків. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та 20 автомобілів.
На цей час відомо 14 загиблих та понад 70 постраждалих.
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