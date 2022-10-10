Від самого ранку 10 жовтня Україна знаходиться під постійними ракетними ударами. Багато українців уже скаржаться на перебої з мобільним зв'язком.

Що робити, якщо у вас раптом зникне мобільний зв'язок Київстар, lifecell, Vodafone (чи іншого оператора) - читайте в нашому матеріалі.

Що робити, якщо зникне мобільний зв'язок

Перш за все потрібно відключити автовибір мережі:

на Android: Налаштування - Мобільна мережа (чи Підключення) - Оператор

на iOS: Параметри - Стільникові дані - Вибір мережі.

Потім варто знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи lifecell.

Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або оберіть іншу мережу.

Обов'язково перевірте можливість вихідного дзвінка або надсилання SMS.

Додамо, що тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора, тобто, у вас не списуватимуться ніякі додаткові гроші.

Час від часу пробуйте повернутися до мережі свого оператора. Це можна робити як вручну, так і увімкнувши автовибір мережі.

Бережіть себе та будьте в укриттях!