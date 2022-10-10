Цинізм, брехня та суцільні маніпуляції - так можна охарактеризувати черговий виступ путіна.

І поки в нас гинуть люди, на росії цьому зловтішаються. І радіють. Кремлівські пропагандисти публікують цинічні пости, а пересічні росіяни їх просто лайкають. І усе це шоу - під керівництвом путіна. Той сьогодні скликав Радбез і за його результатами виступив зі зверненням. Про чергову порцію брехні від диктатора - розкаже Владислав Політ.

Теракт направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры россии. Очевидно, что заказчики, исполнители и организаторы теракта - это украинские спецслужбы.

Цинізм, брехня та суцільні маніпуляції - так можна охарактеризувати черговий виступ путіна. Цього разу - після засідання радбезу рф. У своєму зверненні - бункерний диктатор намагається звинуватити Україну в буцімто тероризмі. А тим часом - у Києві...

Насправді ж, своєю промовою путін ніби спробував легітимізувати обстріл із боку рф - чи не всієї території України. І той став по-справжньому терористичним.

Сегодня утром по предложению министерства обороны и генштаба нанесен массированный удар воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связям Украины.

Та відколи дитячий майданчик вважається об'єктом енергетики, військового керівництва чи зв'язку? Чи ось ця вулиця в самому центрі української столиці? На ній просто вщент - унаслідок влучання ракети вигоріли авта.

Та президент рф - пішов далі. І пригрозив Україні.

В случае продолжения попыток проведения на нашей територии терактов - ответы со стороны россии будут жесткими.

У російському генштабі - не здивували. Про влучання в цивільні об'єкти та десятки жертв по всій Україні - безумовно, не зазначили. Натомість похвалились - мовляв, усі необхідні цілі - вражені.

российскими войсками был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления энергетики и связей Украины. Все цели достигнуты.

І поки весь цивілізований світ просто шокований масштабами обстрілів мирного населення з боку рф, у самій росії - заговорили пропагандисти. Зловтішаються та, як і зазначено в їхніх методичках - намагаються залякати, мовляв, це лише "початок".

маргарита симоньян, російська пропагандистка:

А ось і "отвєточка" прилетіла.

володимир соловйов, російський пропагандист:

В українських пабліках продовжують з'являтися нові відео з центру Києва.

олександр котц, російський пропагандист:

Залишається сподіватися, що це не разова акція помсти, а нова система ведення бойових дій. По всій глибині української держави. Доти, доки воно не втратить можливість функціонувати.

Водночас - зазомбовані росіяни теж раділи масштабному обстрілу з боку рф. У соцмережах - писали, зокрема, таке - "нарешті дочекалися", "чудовий ранок", "давно потрібно" тощо. Все це - ви зараз можете побачити й на власні очі.

Натомість росіян, які під постами своїх пропагандистів, серед тисяч коментарів - написали б, що ці обстріли є злочином, майже не знайшлося.