Масована ракетна атака 10 жовтня - майже не вплинула на ситуацію на кордоні. Якщо після перших ударів у лютому українці буквально штурмували державну межу, шукаючи прихистку в сусідніх країнах, то зараз паніки немає.

Зокрема, у Чернівецькій області усі міжнародні пункти пропуску - з Молдовою та Румунією - працюють у звичному режимі. Проблеми правоохоронцям створюють хіба що нелегали та контрабандисти. Мої буковинські колеги в цьому переконалися.

Христина з подругами розраховували стояти в черзі на митниці кілька годин, але здивовані - пощастило.

Були черги, але зараз немає черг і це дуже добре.

Тетяна теж дивується, що без затримок дістанеться румунського Бухаресту.

Тетяна, жителька Чернівецької області:

Нема, в нас поки все тихо. Ну, повітряна тривога само собою, але люди, бачите, адекватні, все нормально. Будемо сподіватись, що все буде добре в нас.

Майя Гуменна, кореспондентка:

Наразі ми знаходимось на міжнародному пункті пропуску. За кількасот метрів від нас кордон із Румунією. Зараз ані черг, ні ажіотажу немає. Люди спокійно рухаються собі у справах або на відпочинок. Українські митники працюють організовано і злагоджено.

Буковинці діляться: переживають через масовані ракетні обстріли росіянами українських міст. Та панічних здебільшого настроїв не відчувають.

Віктор, житель Чернівецької області:

Біда, що молоді гинуть і багато цивільних… Треба терпіти і наші хлопці нас бережуть, маємо надію на них.

Тетяна, жителька Чернівецької області:

Більш менш все спокійно. В принципі, у Чернівцях такої паніки немає.

Про зменшення пасажиро-транспортного потоку, навіть порівняно з вереснем, і більш динамічну роботу кажуть прикордонники.

Костянтин Ліснік, старший офіцер пресслужби Чернівецького прикордонного загону:

Жодних накопичень транспортних засобів чи пасажирів на даний час немає. Інформація щодо закриття пунктів пропуску або обмеження роботи їхньої, яка була опублікована у соціальних мережах, наразі не відповідає дійсності.

Охоронцям державних рубежів дошкуляють хіба що порушники. Днями на одній з ділянок затримали безпілотник, яким переправляли контрабандні цигарки. А прикордонний собака виявив нелегала з Афганістану, який п'ять діб їхав під дном причепа вантажівки, сподіваючись потрапити до ЄС.