Прикордонники не констатують панічних настроїв на кордоні України з ЄС [ Редагувати ]
Масована ракетна атака 10 жовтня - майже не вплинула на ситуацію на кордоні. Якщо після перших ударів у лютому українці буквально штурмували державну межу, шукаючи прихистку в сусідніх країнах, то зараз паніки немає.
Зокрема, у Чернівецькій області усі міжнародні пункти пропуску - з Молдовою та Румунією - працюють у звичному режимі. Проблеми правоохоронцям створюють хіба що нелегали та контрабандисти. Мої буковинські колеги в цьому переконалися.
Христина з подругами розраховували стояти в черзі на митниці кілька годин, але здивовані - пощастило.
Були черги, але зараз немає черг і це дуже добре.
Тетяна теж дивується, що без затримок дістанеться румунського Бухаресту.
Тетяна, жителька Чернівецької області:
Нема, в нас поки все тихо. Ну, повітряна тривога само собою, але люди, бачите, адекватні, все нормально. Будемо сподіватись, що все буде добре в нас.
Майя Гуменна, кореспондентка:
Наразі ми знаходимось на міжнародному пункті пропуску. За кількасот метрів від нас кордон із Румунією. Зараз ані черг, ні ажіотажу немає. Люди спокійно рухаються собі у справах або на відпочинок. Українські митники працюють організовано і злагоджено.
Буковинці діляться: переживають через масовані ракетні обстріли росіянами українських міст. Та панічних здебільшого настроїв не відчувають.
Віктор, житель Чернівецької області:
Біда, що молоді гинуть і багато цивільних… Треба терпіти і наші хлопці нас бережуть, маємо надію на них.
Тетяна, жителька Чернівецької області:
Більш менш все спокійно. В принципі, у Чернівцях такої паніки немає.
Про зменшення пасажиро-транспортного потоку, навіть порівняно з вереснем, і більш динамічну роботу кажуть прикордонники.
Костянтин Ліснік, старший офіцер пресслужби Чернівецького прикордонного загону:
Жодних накопичень транспортних засобів чи пасажирів на даний час немає. Інформація щодо закриття пунктів пропуску або обмеження роботи їхньої, яка була опублікована у соціальних мережах, наразі не відповідає дійсності.
Охоронцям державних рубежів дошкуляють хіба що порушники. Днями на одній з ділянок затримали безпілотник, яким переправляли контрабандні цигарки. А прикордонний собака виявив нелегала з Афганістану, який п'ять діб їхав під дном причепа вантажівки, сподіваючись потрапити до ЄС.
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І майже в усіх областях, які атакував ворог за ці дні тривають відновлювальні роботи. Зокрема, наслідки ракетних обстрілів ліквідовують на Прикарпатті.
Близько двох десятків населених пунктів на Запоріжжі перебувають під постійними обстрілами окупантів. Переважно це села Пологівського, Василівського та Запорізького районів. Втім, попри постійну небезпеку, люди не квапляться виїжджати та залишати свої домівки.
Пробити оборону українських захисників намагаються і за допомоги літаків, але марно. Під обстрілами залишаються жити тисячі мешканців сіл.
Місто під постійними обстрілами. У миколаївських лікарнях перебуває понад півтисячі постраждалих від атак окупантів.
Попри шалені втрати, вони не припиняють спроб пробитися у місто. Штурми там змінюються масованими обстрілами, а потім - знову штурми. Цивільні, які ще залишаються в місті, гинуть від російських ракет та снарядів - та московитів це не спиняє.