На початку вересня одеські комунальники взяли на себе зобов'язання доглядати за цвинтарем.

День українського козацтва відзначає країна. В державі - сотні пам'яток, пов'язаних зі славним військом, але деякі - маловідомі, хоча вкрай важливі та дуже цікаві. Приміром, в Одесі знаходиться найстаріше козацьке кладовище півдня України. Хто похований на цвинтарі та яке значення ці люди мали для розбудови міста - про це дивіться у наступному матеріалі.

Лише декілька кілометрів від центру Одеси - і ми на схилах Шкодової гори поблизу Хаджибейського лиману. Тут розташоване Куяльницьке, або Сотниківське кладовище, де поховані козаки та члени їхніх родин.

Тарас Гончарук, професор кафедри історії України ОНУ ім. І. Мечникова:

Те, що цікаво - переважна більшість одеситів, більш того, переважна більшість людей, які навіть вважали себе знавцями історії Одеси, ніколи тут не були!

Історик Тарас Гончарук розповідає, чорноморські козаки опинилися тут наприкінці вісімнадцятого століття - після того, як Катерина Друга знищила Запорізьку Січ. Козаків вона хотіла виселити і ЗВІДСИ, але не вдалося!

Тарас Гончарук, професор кафедри історії України ОНУ ім. І. Мечникова:

Таких було дуже багато! Лише на одеському Пересипу була команда, яка нараховувала більше тисячі чорноморських козаків - колишніх запорожців, які не бажали переселятися на Кубань. Тут, до речі, чому називалися "чорноморські козаки", бо заборонила Катерина Друга вживати слово "запорожець".

Тут козаки зайнялися дуже важкою та ризиковою працею: добували місцевий камінь - черепашник, з якого, власне, збудована Одеса. Цікаво, що найстаріший надгробок на цвинтарі датований тисяча сімсот дев'яносто першим роком - тобто за три роки до офіційного заснування Одеси! Тож внесок козаків у розбудови міста - величезний.

Якщо подивитися, тут ми бачимо тисяча вісімсот сороковий рік - це Іван і Григорій Шмигора: це люди, які постачали, тобто в тисяча вісімсот тридцять сьомому році, я бачив їх в списках тих людей, які з цього району постачали каміння на будівництво Потьомкінських сходів - на будівництво символу Одеси!

Загалом тут близько двохсот старовинних поховань. Своєю формою вражають хрести - тут їх більше тридцяти видів: лапчасті, округлені, з промінням, врізані.. Це унікальний прояв української народної архітектури.

В міжнародній класифікації це називається український хрест. Тому саме в такій формі у нас зараз в Україні роблять подекуди наші військові нагороди - тобто ордени у формі такого хреста!

З середини минулого століття поховання тут не проводять - нині це найстаріше козацьке кладовище на півдні країни. Історики та громадськість десятиріччями твердять -цей цвинтар треба вивчати, зберігати та реставрувати.

Тут ще також цікаво, що це все дуже компактне, що це шістнадцять соток лише - не велика територія - і насправді це дає можливість зробити тут дуже непоганий ще й туристичний об'єкт!

На початку вересня одеські комунальники взяли на себе зобов'язання доглядати за цвинтарем. Тепер регулярно проводять тут толоки: прибирають, косять траву, ремонтують огорожу. А минулого року Міністерство культури внесло Куяльницьке кладовище до Державного реєстру нерухових пам'яток. Тепер хіба що залишилося визначити балансоутримувача цвинтаря.

Наталія Мостовських, директорка Департаменту міського господарства Одеської міськради:

Можливо, наш Департамент архітектури та містобудування розгляне таку можливість зробити там - ну, ми зараз розглядаємо - зробити там меморіал, може, зробити там якійсь ще там сквер історичного чи меморіального значення. Ну, це наша історія, а історію ми повинні знати!

І не лише знати, а й берегти! Адже саме наша історія формує наше майбутнє.