З медиками та військовими, які кожен на своєму фронті ювелірно виконують роботу, Україна точно переможе. Це слова бійця, який дістав тяжке поранення на передовій. Його намагаються поставити на ноги у Дніпрі. Хірурги роблять усе можливе, щоб наші поранені захисники змогли повернутися до повноцінного життя. Для цього часом доводиться оперувати по 10 годин поспіль.

Сергія евакуювали до Дніпра з поля бою поблизу села Врадіївка, що на Бахмутському напрямку. У військового влучив осколок, коли він намагався врятувати свого пораненого товариша.

Сергій, поранений військовослужбовець:

Був бій. Виносили пораненого. Поки надавали йому допомогу прилетіла міна. Був один стало двоє. Розрив танка. Удар і все. Маю травму. - А в товариша? - У нього мінометний. Осколки мінометні.

Осколок влучив Сергієві під пахву і вирвав частину шкіри. Хірурги вже провели кілька складних операцій - зробили повну реконструкцію пошкодженої ділянки шкіри. Наступний етап - відновлення нервових закінчень, щоб боєць міг рухати рукою.

Олег, реконструктивний хірург:

Будемо в області гомілки забирати ділянку нерва, трансплантат та підшивати, там є дистальний та проксимальний кінець, будемо зшивати між ними нерв з гомілки, щоб відновити функцію руки.

25-річний артилерист Назар також опинився в епіцентрі вибуху на полі бою. Та лікарі сподіваються поставити бійця на ноги. Для цього використовують новітні технології лікування.

Ми використовуємо, це технологія терапія ран негативним тиском, створює негативний тиск на рану та стимулює процес регенерації та очищення ран, приток крові.

В Україні лише у трьох містах медики застосовують подібні технології та беруться за мікрохірургічні операції - у Києві, Львові та Дніпрі. Хірурги роблять неймовірне - завдяки майже ювелірній майстерності закривають великі ділянки уражених тканин від вогнепальних, мінно-вибухових та осколкових поранень. Надскладні операції можуть тривати і 10 годин.

Олег, реконструктивний хірург:

Ми, наприклад забираємо цей клапоть зі стегна і під мікроскопом пришиваємо його на руку на голову на віддалені ділянки тіла і за допомогою мікроскопа ми зшиваємо судини, донорську артерію. Розмір їх інколи менші навіть за волосину.

Пацієнти вже за 2-3 тижні йдуть на поправку, і їх виписують для подальшої реабілітації. Бійці налаштовані швидко одужати і, за можливості, повернутися до побратимів.

Назар, поранений військовослужбовець: