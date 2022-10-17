Представники ФК "Динамо" завітали до однієї із прикордонних частин та вручили прикордонникам ключі та документи від катеру на повітряній подушці.

Про це йдеться на сайті "Динамо".

Перший віце-президент клубу Віталій Сівков зазначив, що динамівцям приємно передати у власність нашим захисникам потрібну річ, а також привітав їх зі святом і побажав усього найкращого тим, хто зі зброєю в руках боронить рідну землю та відстоює кожен сантиметр української території.

"Війна - це завжди горе, а ви перебуваєте на найпершому рубежі, тому ми хочемо допомогти вам у непростому завданні захисту державних кордонів", - заявив він.

Привітав захисників й динамівський воротар Георгій Бущан.

"Сьогодні - не звичайний день, а велике свято, тож я хочу привітати усіх захисників та захисниць нашої країни. Дуже радий, що від клубу ми подарували прикордонникам цей катер, який допомагатиме їм боронити нашу країну, зокрема, державні кордони. Після 24-го лютого у житті кожного з нас усе перевернулося. На футбольному полі ми виконуємо свою роботу, а за його межами, як і всі українці, читаємо, дивимося новини та переживаємо", - сказав Бущан.